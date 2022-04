Google I/O 2021-ontwikkelaarsbeurs begint 18 mei als gratis digitaal evenement

Google houdt zijn I/O-ontwikkelaarsbeurs dit jaar volledig digitaal. De driedaagse conferentie begint op 18 mei en wordt gratis toegankelijk. Vorig jaar werd de I/O-beurs volledig afgelast vanwege de uitbraak van het coronavirus.

De webpagina voor Google I/O 2021 is op woensdag gepubliceerd, en bevat verschillende programmeerpuzzels op een digitale ponskaart. Gebruikers kunnen deze puzzels oplossen om de data waarop het evenement plaatsvindt te onthullen. Het evenement vindt plaats op 18, 19 en 20 mei, schrijft ook 9to5Google.

De conferentie wordt dit jaar gratis toegankelijk voor iedereen. Google maakt tijdens de beurs aankondigingen over verschillende van zijn platforms, waaronder Android, Google Chrome en de Google Assistent. Google zal dit jaar vermoedelijk onder andere meer van Android 12 laten zien.

Googles I/O-beurs is dan ook voornamelijk gericht op ontwikkelaars, hoewel het bedrijf ook ieder jaar een keynote houdt waarin het nieuwe hardware aankondigt. In 2019 kondigde het bedrijf bijvoorbeeld zijn Pixel 3a- en Pixel 3a XL-smartphones aan tijdens I/O. Het is nog niet bekend of Google dit jaar ook hardware toont tijdens de beurs.

Google is niet het enige techbedrijf dat dit jaar een digitale ontwikkelaarsconferentie houdt vanwege de uitbraak van het coronavirus. Zo maakte Apple vorige maand bekend dat zijn WWDC-beurs in juni ook volledig digitaal wordt gehouden, net als vorig jaar. Microsoft houdt zijn Build-conferentie tussen 25 en 27 mei ook digitaal.