Google I/O-ontwikkelaarsbeurs gaat ook in alternatieve vorm definitief niet door

Googles I/O-ontwikkelaarsbeurs gaat in geen enkele vorm door. Begin maart gelaste het bedrijf de fysieke conferentie al af, maar toen zei het nog dat het keek naar andere manier om met devs in contact te komen. Daar is uiteindelijk niets uit gekomen.

I/O zou plaatsvinden van 12 tot 14 mei in San Francisco, maar op de I/O-pagina stelt Google dat het wegens overwegingen voor de gezondheid van ontwikkelaars, medewerkers, plaatselijke gemeenschappen en in navolging van de adviezen van autoriteiten het evenement 'in geen enkele vorm' door laat gaan dit jaar. Google benadrukt dat het andere manieren zal inzetten om updates te delen met ontwikkelaars, zoals blogs en forumposts.

I/O is het jaarlijkse Google-evenement waar het bedrijf zich richt op ontwikkelaars, maar er is ook ieder jaar een keynote, waarbij Google nieuwe hardware, software en diensten toont. Zo werden vorig jaar de Pixel 3a en 3a XL aangekondigd op I/O.

Ontwikkelaars en andere bezoekers die kaartjes hebben gekocht voor I/O 2020 hebben hun geld voor 13 maart teruggekregen, aldus Google. Bezoekers die zich geregistreerd hebben voor de editie van dit jaar worden uitgenodigd voor de editie van volgend jaar. Ze hoeven niet opnieuw mee te doen aan een loting om een kaartje te kunnen krijgen.