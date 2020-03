Ook Amazon Prime Video verlaagt bitrate videostreams

In navolging van Netflix en YouTube kondigt ook Amazon maatregelen aan om de bandbreedte van zijn videodienst in de EU terug te dringen om de druk op Europese netwerken te verminderen. De dienst verlaagt daarvoor de bitrate.

Een woordvoerder meldt de maatregel aan The Guardian. "Prime Video werkt samen met autoriteiten en internetaanbieders waar nodig om netwerkcongestie te verhelpen, waaronder in Europa, waar we al begonnen zijn met de aanpak om de bitrates van streaming terug te brengen en daarbij de kwaliteit van onze klanten te behouden."

De maatregel komt overeen met die van Netflix. In een toelichting op het besluit laat Netflix aan Tweakers weten dat klanten wel de 4k- of sd-kwaliteit krijgen van hun abonnement, maar gedurende 30 dagen tegen de laagst mogelijke bitrate om de bandbreedte met een kwart te verminderen. De dienst verklaart verder dat de kwaliteit hoe dan ook afhankelijk is van het apparaat, de belasting van het netwerk en het abonnement.

YouTube kiest voor een andere aanpak: de dienst zet de kwaliteit voor alle gebruikers tijdelijk standaard op standard definition. Wie een hogere kwaliteit wil moet dat zelf handmatig aanpassen. De maatregelen zijn genomen op verzoek van de Europese Commissie, die wil dat de druk van videodiensten op Europese netwerken omlaag gaat, om overbelasting en daarmee een impact op thuiswerken te voorkomen.