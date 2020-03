Smartphoneleveringen lagen in februari 38 procent lager dan vorig jaar

Volgens de analisten van Strategy Analytics werden er in de maand februari 38 procent minder smartphones geleverd dan dezelfde maand een jaar eerder. Het bedrijf noemt het 'de grootste daling ooit in de geschiedenis van de wereldwijde smartphonemarkt'.

De totale hoeveelheid smartphoneleveringen in februari 2020 was 61,8 miljoen eenheden, tegenover 99,2 miljoen eenheden in februari van 2019. De analisten verwachten ook dat de maand maart een zwakkere maand zal zijn ten opzichte van vorig jaar. "Het zal een periode zijn die de smartphone-industrie gauw wil vergeten", stelt Neil Mawston, kopstuk van Strategy Analytics. De becijferaars leggen de schuld bij de uitbraak van het coronavirus.

Specifiekere cijfers staan niet in de bekendmaking, maar het bureau spreekt van 'duikende vraag en aanbod in China, inzakkend in Azië en verzwakt in de rest van de wereld'. Men linkt wel naar een vollediger rapport, maar die site is op het moment van schrijven niet bereikbaar.

Het coronavirus zorgde in Azië voor niet alleen verminderde vraag door terughoudendheid vanwege de ziekte, maar ook voor verminderde productie. Meermaals zijn fabrieken in dat werelddeel tijdelijk gesloten om te voorkomen dat het virus zich verspreidt onder werknemers. Het epicentrum van het coronavirus ligt momenteel in Europa.