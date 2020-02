Apple verwacht lagere omzet omdat iPhone-productie vertraagd opstart

Apple heeft een omzetwaarschuwing aan investeerders afgegeven wegens de gevolgen van de uitbraak van coronavirus 2019-nCoV in China. Volgens het bedrijf verloopt de herstart van de iPhone-productie trager dan verwacht.

Apple verwachtte in de periode van januari tot en met maart een omzet tussen 85,5 miljard en 89,5 miljard dollar te behalen, en met die ruime marge was het bedrijf al voorzichtig, maar in zijn bericht aan investeerders bericht Apple niet te kunnen voldoen aan die verwachting. Dat komt met name door twee factoren, aldus het bedrijf.

De eerste is dat de iPhone-productie trager dan verwacht weer op gang komt, ondanks het feit dat de productiefaciliteiten buiten de getroffen Hubei-provincie in China liggen en weer operationeel zijn. Apple meldt dat het gevolg is dat er te weinig aanbod aan iPhones is, waardoor tijdelijk de omzet wereldwijd lager uitvalt.

De tweede reden voor de omzetwaarschuwing ligt bij de tijdelijke sluiting van Apple Stores en winkels van partners in China, die tot gevolg heeft dat de vraag naar Apple-producten in het land lager ligt. De winkels die wel open zijn, hebben aangepaste uren en minder bezoekers. Apple meldt wel dat het zijn winkels geleidelijk aan weer opent en de vraag buiten China zou wel in lijn met de verwachtingen van het bedrijf zijn.