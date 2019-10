Tim Cook hint op 'hardware-abonnement' van Apple voor iPhones

Apple-directeur Tim Cook heeft in een bespreking van de kwartaalcijfers erop gehint dat Apple een abonnement gaat aanbieden met daarin iPhones. Een analist vroeg hem of zo'n abonnement eraan zit te komen.

Cook bevestigt het bestaan van zo'n abonnement niet, maar zegt in de bespreking van de kwartaalcijfers dat Apple het makkelijker gaat maken voor klanten om maandelijks te betalen voor iPhones. "Als je kijkt naar hardware-as-a-service of als een bundel, dan zijn er klanten die dit eigenlijk nu zo zien, omdat ze een upgrade-abonnement hebben. Dus in zekere zin bestaat dat al en ik denk dat disproportioneel meer klanten die abonnementen zullen nemen."

Apple heeft nu in de VS het iPhone Upgrade Program, waarbij klanten via een leenconstructie een iPhone in 24 maanden afbetalen en na een jaar ook hun iPhone kunnen inruilen voor een nieuwe. Dat kost tussen 35 en 69 dollar per maand. Analisten spreken al een tijdje over de mogelijkheid dat Apple hardware en diensten kan combineren in een bundel. Daarin kan bijvoorbeeld naast een iPhone extra iCloud-opslag zitten, Apple Care+, Arcade, Music en TV+ voor een vast bedrag per maand.

Een doorlopend abonnement of een bundeling van hardware en diensten is er niet, maar Cook hint daar wel op. "Een van de dingen die we proberen te doen is om het makkelijker en makkelijker te maken voor mensen om maandelijks te kunnen betalen. We zijn ons ervan bewust dat veel gebruikers terugkerende betalingen willen en we zijn vastbesloten dat makkelijker te maken dan het nu is."

Apple biedt nu kopers van hardware een jaar lang kosteloos Apple TV+ aan. Dat had anders 60 dollar gekost. Die streamingdienst gaat vrijdag van start. Andere diensten als Arcade zitten niet bij de prijs inbegrepen. Financieel directeur Luca Maestri beantwoordde een vraag over hoe Apple de korting op TV+ in de omzet gaat weergeven niet. Zoals tweaker Ronwiel opmerkte, lijkt het erop dat Apple een deel van de omzet uit hardware onder diensten gaat boeken. Hoe dat precies gaat gebeuren, houdt Apple geheim. "We moeten natuurlijk aannames doen hoeveel mensen Apple TV+ gaan gebruiken", aldus Maestri. "En we willen daarvan geen details delen, omdat die aannames confidentieel en concurrentiegevoelig zijn."

Apple maakte woensdagavond zijn meest recente resultaten bekend. De omzet uit hardware loopt terug, terwijl die uit diensten fors stijgt. De omzet uit iPhones en Macs was lager dan in dezelfde periode vorig jaar, die uit iPads en de categorie met wearables was hoger.