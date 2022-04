Reuters: Apple wil zelfrijdende auto in 2024 op de markt brengen

Apple zou een eigen zelfrijdende, elektrische auto in 2024 op de markt willen brengen, zo claimt persbureau Reuters. De auto moet de omgeving gaan scannen met lidar-scanners, terwijl er in de auto een lithium-ijzer-fosfaat-accu zou moeten zitten.

Apple wilde zich eerst alleen focussen op de software, maar twee bronnen van Reuters zeggen nu dat de elektronicafabrikant een eigen auto wil ontwikkelen met als doel die binnen vier jaar uit te brengen, al kan de coronapandemie ervoor zorgen dat de productiestart iets later zal zijn.

Het zou gaan om een auto voor de consumentenmarkt, niet een taxidienst zoals Waymo dat bijvoorbeeld voor ogen heeft. De lidar-scanners die de auto zou moeten gaan bevatten zouden afgeleid zijn van de tof-sensors die Apple dit jaar in de iPad Pro en iPhone 12 Pro heeft gezet. Het zou gaan om meerdere sensors om objecten op meerdere afstanden te kunnen meten.

Apple mikt bovendien op een accudoorbraak met een lithium-ijzer-fosfaat-accu met 'monocell'-ontwerp die de ruimte die de accu inneemt moet verminderen. Daardoor zou er een accu met hogere capaciteit in de auto passen en dat moet leiden tot een groter bereik voor de auto.

Het is nog onbekend of Apple de auto zelf zou produceren of dat uiteindelijk overlaat aan een partnerbedrijf. Apple heeft niet gereageerd op het gerucht. Geruchten over een auto van Apple gaan al jaren en Apple bevestigde al eerder te werken aan techniek voor zelfrijdende auto's.