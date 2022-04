Mercedes gaat Luminars lidar-systemen gebruiken in auto's

Luminar gaat lidar-systemen leveren aan Mercedes, die Mercedes waarschijnlijk in onder meer de EQS en de S-Klasse wil gebruiken om level 3-autonoom rijden aan te bieden. De autofabrikant gaat Luminar weer van data voorzien, dat het bedrijf moet helpen met de ontwikkeling van lidar.

De twee bedrijven noemen geen financiële details en zeggen ook niet in welke auto's de lidar-systemen moeten verschijnen, naast dat de systemen voor massaproductie en passagiersauto's bedoeld zijn. Vermoedelijk gaat het om de EQS en de S-Klasse. Mercedes kondigde eind vorig jaar aan goedkeuring te hebben gekregen van het Duitse equivalent van de RDW om met deze auto's op level 3 autonoom te mogen rijden. Deze goedkeuring geldt onder meer in de gehele EU, maar mag in de praktijk alleen op de Duitse snelweg worden gebruikt als er maximaal 60km/u wordt gereden.

Dit autonoom rijden is onderdeel van Mercedes' Drive Pilot-pakket. Auto's met dit pakket hebben in de voorbumper een lidar-sensor zitten, die de omgeving voor de auto in kaart brengt om autonoom rijden mogelijk te maken. Waarschijnlijk gaat Luminar deze sensor leveren. Eind dit jaar moeten de twee Mercedes-modellen te koop zijn met Drive Pilot. Als onderdeel van de overeenkomst krijgt Luminar data van Drive Pilot-auto's, zodat Luminar zijn lidar-systemen kan verbeteren en van updates kan voorzien.

Luminar werkt naast Mercedes ook met Volvo, Audi, Nvidia en Intel samen voor passagierauto's, en met Daimler voor het ontwikkelen van autonome vrachtwagens. Autofabrikanten gebruiken niet alleen lidar voor het autonoom rijden, maar combineren deze data met bijvoorbeeld camera's, radar en ultrasone sensoren. Niet alle autofabrikanten zijn overtuigd van de noodzaak van lidar; Tesla denkt dat het ook met alleen camera's kan.