Nvidia levert vanaf 2024 Drive Hyperion-platform voor autonome auto's

Auto's kunnen vanaf 2024 worden voorzien van Nvidia's Drive Hyperion 8-platform voor autonoom rijden. Dit platform bestaat uit de benodigde computers en software voor zelfrijdende auto's en is compatibel met sensoren van toeleveranciers.

Drive Hyperion 8 is een modulair platform waarbij fabrikanten kunnen kiezen welke hardware en software ze nodig hebben. Fabrikanten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor autonoom rijden op Level 3, of parkeren op Level 4. Nvidia kan met het platform daarnaast 'eenvoudigere' systemen leveren, zoals NCAP-beveiligingsfuncties en AI-functies die de bestuurder moeten ondersteunen tijdens het rijden.

Het platform bestaat uit twee Nvidia Drive Orin-socs die volgens Nvidia genoeg rekenkracht bieden om autonoom rijden op Level 4 mogelijk te maken. Bij L3-zelfrijdende-auto's hoeven bestuurders in theorie niet meer hun handen aan het stuur te houden, zoals nu wel moet bij L2. Bestuurders moeten echter wel in staat zijn om op ieder moment in te kunnen grijpen. Bij L4 hoeft dit in theorie niet.

Auto's uitgerust met het Hyperion 8-platform zijn later te upgraden met bijvoorbeeld Nvidia's Drive Atlan-soc. Deze is voorzien van een 'Ampere-Next'-gpu en 'Grace-Next'-cpu en kan tot een biljard operaties per seconde uitvoeren, vier keer zoveel als de Drive Orin-soc, die maximaal 254 biljoen operaties per seconde kan berekenen. Nvidia denkt deze Atlan-chip vanaf 2025 te kunnen leveren. Het bedrijf levert twee socs bij het Drive Hyperion-platform, voor het geval dat een van de socs defect raakt.

Nvidia levert computerkracht en AI-software, voor de sensoren werkt het platform samen met andere bedrijven. Zo heeft Nvidia overeenkomsten afgesloten met onder meer Continental, Hella, Luminar en Sony, zodat hun sensoren werken met Drive Hyperion. Luminar levert een lidar-sensor die richting de voorkant van de auto gemonteerd kan worden en zo de omgeving in de gaten houdt. Verder bestaat het sensorpakket van Hyperion uit twaalf camera's, negen radars en twaalf ultrasone sensoren. Bedrijven hoeven niet elke sensor te gebruiken, maar kunnen bepalen hoeveel sensoren ze nodig hebben aan de hand van hun voertuigen en eigen autonome software.

Met Drive Hyperion krijgen fabrikanten software die de sensordata opneemt, verzamelt en verwerkt. Nvidia levert niet zelf kant-en-klare software voor autonome auto's, maar fabrikanten kunnen Nvidia's hard- en software gebruiken om zelf sneller autonome auto's te kunnen ontwikkelen. Onder meer Lotus, Mercedes-Benz en Volvo willen het Drive Hyperion-platform gebruiken.