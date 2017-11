Nvidia's omzet stijgt door GeForce-verkopen en groeiende datacentermarkt

Nvidia's kwartaalomzet is met een derde gestegen en de winst nam met meer dan 50 procent toe. Verantwoordelijk voor de goede cijfers waren de gamedivisie, waar de GeForce-verkopen onder vallen. Daarnaast nam de omzet uit chips voor datacenters flink toe.

Nvidia claimt dat de vraag naar GeForce-gpu's hoog is in alle regio's en voor alle formfactors. De vraag naar videokaarten voor cryptomining droeg ook bij aan de resultaten, maar Nvidia benadrukt dat deze markt volatiel is, en Nvidia 'niet afleidt' van zijn focus op de gamemarkt. Het zorgde voor een groei van de omzet van de gamedivisie met 32 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 1,56 miljard dollar, omgerekend 1,34 miljard euro. Daarmee is deze divisie verantwoordelijk voor 60 procent van Nvidia's omzet.

Met een omzet van 501 miljoen dollar is de Datacenter-divisie Nvidia's tweede belangrijke pijler en deze omzet was zelfs 109 procent hoger dan vorig jaar. Onder andere was er veel vraag naar de Tesla V100 met Volta-gpu, waarvan Nvidia de productie in het derde kwartaal wist op te voeren. De accelerator wordt gebruikt in datacenters van onder andere Alibaba, Baidu, Tencent, Amazon Web Services en Oracle Cloud.

De divisie Professional Visualization, van de Quadro-gpu's, had een 15 procent hogere omzet; deze kwam uit op 239 miljoen dollar. De omzet uit Tegra's steeg met 74 procent tot 419 miljoen dollar, geholpen door de verkopen van de Nintendo Switch. De Automotive-tak realiseerde een omzetstijging van 13 procent. Nvidia heeft hoge verwachtingen van deze markt, onder andere met zijn Drive PX-platform voor autonoom rijdende voertuigen, maar voorlopig is het aandeel in Nvidia's kwartaalomzet nog beperkt, met 144 miljoen dollar.

De totale kwartaalomzet bedroeg 2,64 miljard dollar, een stijging van 32 procent. De winst kwam uit op 838 miljoen dollar. Nvidia behaalde niet eerder zo'n hoge kwartaalwinst.