AMD maakt weer winst dankzij goede verkoop van Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's

AMD heeft in het afgelopen kwartaal winst gemaakt. Het is voor het eerst in jaren dat de fabrikant zwarte cijfers rapporteert. De omzet uit verkoop van cpu's en gpu's steeg ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar met 74 procent.

Het is niet bekend in hoeverre de verkoop van de nieuwe RX Vega-gpu's invloed heeft gehad op de cijfers. De release van die videokaarten ging gepaard met een laag aanbod en hoge prijzen; vermoedelijk zijn het met name de Ryzen-cpu's die voor het positieve resultaat hebben gezorgd. AMD brengt die samen met gpu's onder in het Computing and Graphics-segment en maakt daar alleen gezamenlijke cijfers van bekend. Dit bedrijfsonderdeel haalde een omzet van 819 miljoen dollar, 74 procent meer dan een jaar eerder.

Volgens AMD komt de stijging zowel door de goede verkoop van Radeon-gpu's als Ryzen-cpu's. AMD meldt dat de gemiddelde verkoopprijs van zowel cpu's als gpu's flink is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Dat is geen verrassing, omdat AMD met zijn nieuwe Ryzen- en Threadripper-cpu's en zijn RX Vega-gpu's sinds dit jaar weer een groot aanbod van high-end producten heeft. Ook zijn AMD-videokaarten nog altijd in trek voor het minen van cryptocurrency.

De omzet van het bedrijfsonderdeel Enterprise, Embedded and Semi-Custom, waar de Epyc-serverprocessors en aangepaste socs voor consoles onder vallen, bleef vrijwel gelijk ten opzichte van vorig jaar. Volgens AMD komt dat door een verminderde vraag naar socs voor consoles, maar dat werd opgevangen met leveringen van Epyc-cpu's en inkomsten uit patenten.

Opvallend is dat AMD in zijn presentatie noemt dat Atari volgend jaar gebruik gaat maken van een aangepaste processor met Radeon-graphics in de komende console. Dat maakte het bedrijf zelf eerder ook bekend, maar de makers willen eerst geld ophalen via crowdfunding om de console op de markt te kunnen brengen. Het feit dat Atari genoemd wordt in de cijfers, lijkt erop te duiden dat er al een deal op tafel ligt.

De kwartaalomzet van AMD kwam uit op 1,64 miljard dollar, een stijging van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. De winst bedroeg 71 miljoen dollar, omgerekend momenteel zo'n 60,4 miljoen euro. In hetzelfde kwartaal vorig jaar noteerde AMD een verlies van 406 miljoen dollar. Dat grote verlies had vooral te maken met een grote afschrijving in verband met een wijziging in de overeenkomst over de afname van wafers bij productiepartner GlobalFoundries.

Voor het vierde kwartaal verwacht AMD een omzetdaling van 15 procent ten opzichte van het afgelopen kwartaal. AMD benadrukt dat dit nog altijd een omzetstijging van 26 procent ten opzichte van vorig jaar is, en het kwartaal bovendien een week minder heeft dan toen. De fabrikant wijt de daling aan seizoensinvloeden die tot minder omzet uit de semi-customverkopen leiden, en aan een afname in de vraag naar chips voor het minen van cryptovaluta.