Ataribox krijgt AMD-apu en moet halverwege 2018 uitkomen voor 299 dollar

Atari heeft meer details gegeven over de Ataribox-console, die het bedrijf via crowdfunding uit wil brengen. De makers zeggen dat ze een aangepaste AMD-processor met Radeon-gpu gaan gebruiken en dat de console, die op Linux draait, 249 tot 299 dollar gaat kosten.

Atari geeft in zijn nieuwsbrief geen specifieke details over de AMD-cpu en -gpu, of -apu, die in de console terecht moeten komen. Over de rekenkracht is nog niets bekend. Sony en Microsoft gebruiken in hun PlayStation 4 en Xbox One ook een op maat gemaakte AMD-apu, waarbij het gaat om chips met Jaguar-cores en een Polaris-gpu. Of Atari ook daadwerkelijk een op maat gemaakte processor bij AMD kan afnemen terwijl het bedrijf nog geld moet ophalen voor het maken van de console via crowdfunding, is nog de vraag.

Volgens Atari zal de Ataribox op Linux met een aangepaste interface draaien. Het apparaat zou naast gameconsole ook een volledige 'pc-ervaring' moeten bieden op een aangesloten tv. Atari stelt dat het ook mogelijk moet zijn om games en applicaties van derden te gebruiken op het systeem, mits deze compatibel zijn met het besturingssysteem en de hardware.

De makers zeggen dat er tal van Atari-klassiekers op de console komen te staan. Naast deze retrogames komen er ook moderne games van 'verschillende studio's'. Binnenkort wil het bedrijf daar meer over bekendmaken. Het bedrijf heeft ook foto's van een prototype vrijgegeven. Daarbij benadrukt Atari dat de Wood Edition met echt hout is gemaakt.

Atari zegt deze herfst een campagne op Indiegogo te starten om geld in te zamelen. De consoles zouden aan het eind van de lente in 2018 verzonden moeten worden. Dan zou het apparaat 249 tot 299 dollar gaan kosten, afhankelijk van de uitvoering en hoeveelheid opslagruimte.