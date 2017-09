Intel introduceert 'zelflerende' neuromorfische testchip

Intel heeft onder de naam Loihi een neuromorfische chip aangekondigd die kan 'leren' op basis van feedback van zijn omgeving. Het ontwerp is ge´nspireerd op de werking van het menselijk brein en Loihi moet helpen rekenwerk voor kunstmatige intelligentie te versnellen.

Intel heeft de chip opgebouwd rond een meshnetwerk van 130.000 cores die als virtuele neuronen dienst doen en elk met duizenden andere 'neuronen' kunnen communiceren. Op deze manier kan het netwerken 130 miljoen synapsen simuleren. Elke core kan geprogrammeerd om zijn 'gedrag' aan te passen gedurende het verwerken van de signalen, bijvoorbeeld om connecties in het netwerk te versterken. Dit gebeurt op basis van de kracht van binnenkomende pieken in het signaal en op basis van de frequentie van die pieken.

Dit maakt dat het netwerk op de chip niet getraind hoeft te worden maar in de loop van de tijd zelf steeds 'slimmer' wordt bij taken als het herkennen van bewegingen van auto's of fietsen. Loihi zou dit aanzienlijk efficiënter kunnen dan traditionele systemen die ingezet worden voor neurale netwerken. Intel produceert de chip op 14nm en maakt de testchip in de eerste helft van 2018 beschikbaar voor universiteiten en onderzoekscentra.

Intel maakt geen technische details bekend over de componenten van de chip. In 2012 maakte het bedrijf al bekend te experimenteren met het gebruik van lateral spin valves en memristors om de werking van de hersenen na te bootsen. Als de wat onduidelijke afbeelding een representatie is van het chipontwerp, zou de die met het neuromorfische netwerk op de chippackage gecombineerd worden met een traditionele processor.

De computerindustrie werkt al langer aan nieuwe architecturen voor bepaalde soorten rekenwerk. De traditionele Von Neumann-architectuur, waarbij de basis van de dataverwerking bij centrale processors en geheugen ligt, is niet optimaal voor de algoritmes die gebruikt worden voor kunstmatige intelligentie, zoals die voor het herkennen van objecten op basis van grote datasets.

Een van de nieuwe architecturen betreft neuromorfische computing, waarbij chipmakers de werking van de hersenen proberen te imiteren op chipniveau. Netwerken op chips bootsen daarbij het elektrisch systeem van het brein na, waarin signalen in de vorm van pulsjes overgedragen worden en een hogere frequentie van elektrische prikkels voor sterkere verbindingen zorgt. Naast Intel werken onder andere IBM en Qualcomm aan chips op basis van dit principe.