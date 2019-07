Intel brengt neuromorfisch systeem uit met rekenkracht van '8 miljoen neuronen'

Intel heeft Pohoiki Beach aangekondigd, een systeem met 64 neuromorfische Loihi-chips voor onderzoeksdoeleinden. Het systeem, dat is gebaseerd op de werking van het menselijk brein, moet berekeningen op het gebied van kunstmatige intelligentie efficiënt afhandelen.

Pohoiki Beach is opgebouwd uit 64 Loihi-chips, die op hun beurt uit 130.000 cores bestaan, waardoor het totale aantal cores van het systeem op 8.320.000 uitkomt. 8 tot 32 Loihi-chips zitten op een Intel Nahuku-moederbord. De cores dienen als virtuele neuronen in een meshnetwerk. Net als de menselijke hersenen kan het systeem verbindingen tussen de neuronen in het netwerk verstevigen om te 'leren' en efficiënter data te verwerken. De connecties worden hechter op basis van de kracht van binnenkomende pieken in het signaal en op basis van de frequentie van die pieken.

Later dit jaar wil Intel Labs de architectuur opschalen naar honderd miljoen neuronen. De fabrikant bouwt met dat systeem, met de naam Pohoiki Springs, voort op Pohoiki Beach en lijkt het aantal Loihi-chips daarmee tot zo'n 770 te verhogen. Het onderzoek is volgens Intel een opmaat naar de uiteindelijke commerciële inzet voor neuromorfische systemen, maar voorlopig worden de Loihi-chips nog voor onderzoek gebruikt.

Zo claimt de mede-ceo van Applied Brain Research dat het verbruik van Loihi bij een deeplearningbenchmark 109 keer lager lag dan bij een gpu. Ten opzichte van niet nader aangeduide speciale inference hardware, oftewel ai-accelerators, mat het bedrijf een vijf keer zo laag verbruik. Neuromorfische chips worden al jaren als een belofte gezien voor het efficiënter afhandelen van berekeningen op het gebied van kunstmatige intelligentie dan bestaande cpu's of gpu's. Onder andere IBM en het Belgische instituut imec werken aan een neuromorfische chip.