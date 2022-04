Intel introduceert neuromorfische Loihi 2-processor op Intel 4-procedé

Intel heeft Loihi 2 gepresenteerd, een nieuwe versie van zijn neuromorfische processor die neuronen en synapsen kan simuleren en zo tot op zekere hoogte zelflerend is. Het bedrijf gebruikt Intel 4 als testprocedé om de chip te maken.

Volgens Intel is de basisarchitectuur van Loihi 2 gelijk aan die van de eerste Loihi. Deze neuromorfische chip introduceerde Intel in 2017. Intel maakt die op 14nm, waar Loihi 2 op Intel 4, oftewel Intels komende 7nm-procedé geproduceerd wordt. Vooralsnog gaat het om pre-productiecapaciteit die Intel inzet aangezien Intel 4 nog niet productierijp is.

Ondanks de gelijke basisarchitectuur zijn er volgens Intel de nodige verbeteringen. De inzet van de kleinere node maakt dat de cores van de chip een kleiner oppervlak innemen. Nog altijd gaat het om maximaal 128 neuroncores per chip, maar door flexibeler en efficiënter geheugenbeheer is volgens Intel de effectieve corecapaciteit toegenomen en zijn met die cores veel meer neuronen te simuleren.

Ook is de ondersteuning voor neuronenmodellen uitgebreid. Een neuronenmodel betreft een korte reeks microcode-instructies die het gedrag van een enkel neuron beschrijven. Loihi 1 was geoptimaliseerd voor een enkel spiking neural network maar bij versie twee zijn neuronenmodellen met programmeerbare pijplijn mogelijk. De neuroncores communiceren onderling met spike messages en bij de nieuwe versie van de chip kan dat met een 32-bit spikepayload waarvoor hardware-acceleratie aanwezig is zodat dit niet meer energie kost.

Intel heeft het aantal processors per chip verdubbeld van drie naar zes. Deze processors zijn er voor traditionele verwerking van C en Python en bij de vorige Loihi-chip vormden de drie processors nogal eens een bottleneck, geeft Intel toe.

Verder zijn de mogelijkheden om te communiceren met de buitenwereld sterk uitgebreid. In plaats van een propriëtaire interface om de communiceren met andere systemen, ondersteunt Loihi 2 onder andere verschillende ethernetstandaarden, GPIO en SPI.

Intel maakt vooralsnog twee verschillende Loihi 2-systemen beschikbaar aan onderzoeksinstellingen via zijn Neuromorphic Research Cloud. De eerste is het Oheo Gulch-systeem met enkele neuromorfische chip en toegang via een Arria 10-fpga en ethernet. De tweede is nog niet beschikbaar. Dit gaat om Kapoho Point, een compact systeem met een 4x4"-formfactor en acht Loihi 2-chips en ethernet- en GPIO-interface. Meerdere Kapoho Point-systemen kunnen met elkaar verbonden worden.

Bij neuromorfische computing richten fabrikanten zich op systemen die net als bij menselijke hersenen verbindingen in het netwerk kunnen verstevigen om te 'leren' en efficiënter data te verwerken. Bij Loihi gaat het dan om een network-on-a-chip waarmee bepaalde rekentaken sneller en zuiniger zijn uit te voeren. Om het schrijven van applicaties die kunnen draaien op neuromorfische platformen te vereenvoudigen maakt Intel Lava beschikbaar, een opensource framework dat platformonafhankelijk is.