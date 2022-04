Ceo Intel ziet na Brexit af van bouw chipfabriek in het Verenigd Koninkrijk

Intel ziet af van de bouw van een Britse chipfabriek nadat het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is gestapt. Dat zegt de ceo van Intel tegen de BBC. De man rekent op steun van de Europese Unie voor de bouw van Europese chipfabrieken.

Pat Gelsinger, ceo van Intel, vertelde in een interview aan de BBC dat het Verenigd Koninkrijk voor de Brexit 'absoluut' kans maakte als land waar een nieuwe chipfabriek zou worden gebouwd. "Maar na de Brexit kijken we naar andere Europese landen en zoeken we steun van de Europese Unie", klinkt het. "Momenteel hebben we ongeveer zeventig voorstellen voor eventuele sites afkomstig uit tien landen. Voor het einde van dit jaar hopen we de knoop te hebben doorgehakt", aldus Gelsinger.

Vorige maand stelde Gelsinger nog dat Intel de komende tien jaar tot tachtig miljard euro wil investeren in de Europese chipproductie. Die middelen moet onder andere dienen om twee nieuwe chipfabrieken te bouwen. In eerdere berichten werd over een investering van twintig miljard euro gesproken en die zou dienen om twee fabrieken te bouwen waarbij op de ene locatie de productie zou afgehandeld worden, en op de andere de packaging. Volgens meer recentere berichtgeving zouden er nu op twee locaties productiefabrieken komen. België, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Polen zouden volgens The Register potentiële landen zijn voor de chipfabrieken.