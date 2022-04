Good Job! wint prijs van Best Game op Dutch Game Awards

Op de Dutch Game Awards heeft de game Good Job! de prijs van Beste Game en Best Game Design gewonnen. The Falconeer won de Best Art-prijs en de game Unexplored 2 – The Wayfarer’s Legacy ​​​​​​​ging aan de haal met de prijs voor Best Audio en Best Technical Achievement.

Good Job!

De jury in Hilversum loofde de creatieve artstyle en de gepolijste look van het Nederlandse puzzelspel waarin het de bedoeling is om via creatieve puzzels een bedrijf draaiende te houden. Het Haagse Paladin Studios werkte voor Good Job! samen met ontwikkelaars van Nintendo en dat maakte het spel volgens de jury des te bijzonder.

The Falconeer

De prijs voor de game met het mooiste artwork ging naar The Falconeer van ontwikkelaar Tomas Sala. Volgens de jury kan de wereld die deze ontwikkelaar grotendeels op zijn eentje creëerde, spelers uren vermaken en verbazen. "De perfecte harmonie van elementen zoals mist, wolken en water kunnen de speler vasthouden op het puntje van hun stoel', klonk het. Sala won met The Falconeer de prijs voor Best Art.

Unexplored 2 – The Wayfarer’s Legacy

De Amsterdamse studio Ludomotion viel met Unexplored 2 – The Wayfarer’s Legacy ​​​​tweemaal in de prijzen. De game, die momenteel nog in early acces is, won de prijs voor beste geluid en best Technical Achievement. Unexplored 2 een roguelite action rpg waarin je jezelf door een avontuurlijke wereld moet banen om de Staff van Yendor te vernietigen.

Traffic Jams

De prijs voor het meest innovatieve spel ging naar Traffic Jams van Little Chicken Game Company uit Rotterdam. In dit VR-spel moet je aankomende verkeer regelen, duiken er monsters op en kunnen deelnemers op een smartphone meehelpen om verkeerssituaties erger te maken, of net te ontmijnen.

Deliver Us The Moon

Deliver Us The Moon van ontwikkelaar KeokeN Interactive won tijdens de Dutch Game Awards dan weer de prijs van het beste debuut. In dit Nederlandse spel wordt je als eenzame astronaut naar de maan gestuurd om de mensheid te behoeden voor de ondergang.

Het spel The White Door van ontwikkelaar Rusty Lake won de prijs van Best Commercial Achievement, Sparky won de prijs van Best Applied Game en Arid won de prijs van Best Student Game. Het Rotterdamse Vertigo Studios werd benoemd tot Beste Studio terwijl Sacha Blom de inclusiviteitsaward kreeg om haar werk rond inclusiviteit in de gamingsector. Mark Overmars kreeg ten slotte een Lifetime Award. Hij werd bekroond om zijn bijdrage aan de Nederlandse gamingindustrie.