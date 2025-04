Dutch Game Awards verkiest Age of Wonders 4 tot beste game van het jaar

Triumph Studios wint tijdens de Dutch Game Awards 2023 de prijs voor de beste game van het jaar met de strategiegame Age of Wonders 4. Partygame Secret Shuffle krijgt tijdens het evenement als enige titel twee prijzen, namelijk voor innovatie en voor gamedesign.

Age of Wonders 4 werd begin dit jaar uitgebracht en kreeg grotendeels zeer positieve recensies. Het 4x-strategiespel is volgens de Dutch Game Association een meesterwerk: "De game is innovatief binnen het strategiegenre en combineert oude en nieuwe mechanieken om een meesterwerk te creëren. De diepgang en complexiteit geven de game een gevoel van epische proporties.”

De relatief onbekende ontwikkelaar Adriaan de Jongh & Friends mocht als enige tijdens deze editie van de Dutch Game Awards twee hoofdprijzen in ontvangst nemen. Het bedrijf innoveerde volgens de jury op het gebied van feestgames dankzij een 'intuïtieve UI en een lage instapdrempel' met Secret Shuffle. Ook de port van Marvel's Spider-Man Remastered door Nixxes en de shooter Isonzo van BlackMill Games vielen in de prijzen.

Beste game: Age of Wonders 4 – Triumph Studios

Beste art: Mail Time – appelmoes games

Beste audio: Isonzo – BlackMill Games

Beste innovatie: Secret Shuffle – Adriaan de Jongh & Friends

Beste technologie: Marvel's Spider-Man Remastered PC – Nixxes Software

Beste gamedesign: Secret Shuffle - Adriaan de Jongh & Friends

Best toegepaste game: Klankkr8 – Game Tailors

Beste debuutgame: Kayak VR: Mirage – Better Than Life

Beste studentengame: Iron Line – Team Trainwreck / BUas

De Dutch Games Association gaf daarnaast nog vier andere prijzen aan personen en studio's:

Beste studio: Triumph Studios, voor het voeren van een eigen koers en het niet inspelen op trends

Inclusiviteitsaward: Esmeé van’t Hoff, met Wholesome Games voor haar inzet voor de erkenning van 'cozy games'

Carrièreprestatie: Angie Smets, voorheen van Guerrilla Games, waar ze twintig jaar lang diversiteit normaliseerde

Awesome Achievement: Deloryan Games, voor innovatie van de paardengameniche en prestatie als kleine studio tegenover aanzienlijk grotere studio's

De Dutch Game Awards worden jaarlijks georganiseerd door de Dutch Games Association, de belangenvereniging voor Nederlandse gameontwikkelaars en -studio's. De prijzen worden uitgereikt op basis van oordelen van een vakjury.