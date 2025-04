AP heeft bezwaren tegen wetsvoorstel voor verplichte registratie van sekswerkers

De Autoriteit Persoonsgegevens is tegen de huidige invulling van het voorstel van de Wet gemeentelijk toezicht seksbedrijven. Met dit wetsvoorstel kunnen seksbedrijven verplicht worden om persoonlijke gegevens van sekswerkers te registreren.

Hoewel de wet bedoeld is om gemeenten meer toezicht te geven in deze branche, bijvoorbeeld om mensenhandel tegen te gaan, stelt de AP dat het tegenovergestelde dreigt te gebeuren. Volgens de privacytoezichthouder is de kans groot dat sekswerkers uit angst voor de registratie, en dus het verlies van privacy, zullen overstappen naar de ongereguleerde branche, waar de kans op uitbuiting en mensenhandel groter is.

In het wetsvoorstel wordt helemaal niet gesproken over dergelijke averechtse effecten, terwijl dat volgens de AP wel verplicht is, onder meer vanuit de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens wil daarom dat het demissionaire kabinet het voorstel beter onderbouwt. Er moet duidelijk gemaakt worden hoe deze averechtse effecten voorkomen dan wel beperkt zullen worden, stelt de AP.

Daarnaast is het volgens het huidige wetsvoorstel aan iedere gemeente zelf om te beoordelen of de inbreuk op de privacy door de registratie 'noodzakelijk' is. Gemeenten kunnen er indien mogelijk ook voor kiezen om op een andere manier beter inzicht te krijgen in de seksbranche. Aangezien de ene gemeente het vermoedelijk wel noodzakelijk zal achten om sekswerkers te registeren, en de andere niet, dreigt er hierover verwarring te ontstaan tussen gemeenten, aldus de toezichthouder. Daarom wil deze dat er in het wetsvoorstel duidelijk gemaakt moet worden wanneer registratie van sekswerkers noodzakelijk is. Indien deze punten niet beter worden onderbouwd, adviseert de AP om het wetsvoorstel niet door te zetten.