'Nvidia komt met nieuwe variant van GeForce RTX 3050 met 6GB GDDR6-geheugen'

Nvidia is naar verluidt van plan om volgend jaar een goedkopere variant van de GeForce RTX 3050 uit te brengen. Waar het origineel, dat in januari 2022 werd uitgebracht, 8GB aan GDDR6-geheugen bevat, heeft deze versie van de videokaart 6GB aan vram.

Dat schrijft Wccftech op basis van eigen bronnen. Naast minder GDDR6-geheugen, heeft de gpu volgens de site ook op andere specificaties ingeboet ten opzichte van de originele RTX 3050. Zo heeft deze naar verluidt een geheugenbus van 96bit, terwijl de 8GB-versie een 128bit-bus heeft. Dat heeft ook een lagere geheugenbandbreedte tot gevolg; 168GB/s in plaats van 224GB/s. De tgp is bij de nieuwe variant 70W, terwijl het origineel een 130W-tpg heeft. Hoewel Wccftech de hoeveelheid cores niet weet, zou de gpu een 1470MHz-boostclock hebben, hetgeen zo'n 17 procent langzamer is dan de 1780MHz-boostkloksnelheid van het origineel.

De site meldt dat de kaart in januari 2024 in productie gaat, maar het is nog niet bekend wanneer deze wordt verkocht. Wccftech verwacht dat de prijs rond de 150 dollar gaat liggen. Waarom Nvidia nu nog een RTX 30-kaart uitbrengt, is overigens onbekend, maar de site verwacht dat de fabrikant hiermee van zijn oudere voorraad Ampere-gpu's probeert af te komen.