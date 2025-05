Gerucht: Nvidia wil RTX 40 Super-videokaarten introduceren op CES

Nvidia zou RTX 40 Super-videokaarten willen introduceren op de CES. Dat stelt kopite7kimi, een leaker die al vaak juiste details over productaankondigingen van Nvidia heeft gedeeld. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd op de geruchten.

Leaker kopite7kimi verwees op X naar de Consumer Electronic Show nadat hij een vraag had gekregen van een andere X-gebruiker. De leaker vermeldde geen verdere details. Volgens de redactie van VideoCardz zal Nvidia geen stand hebben op de CES. Het bedrijf zou wel aparte persvoorstellingen willen houden in de omgeving van de beurs om daar mogelijke aankondigingen mee te delen.

Enkele weken geleden is er nog een onaangekondigde GeForce RTX 4080 Super-videokaart opgedoken in de PCI ID-database. Uit die listing bleek dat de videokaart over dezelfde AD103-chip beschikt als de reguliere RTX 4080. Vermoedelijk krijgt de Super-variant van deze kaart meer CUDA-cores, maar dat kon niet bevestigd worden aan de hand van de listing uit de PCI ID-database. Nvidia zou ook met een RTX 4070 Super komen. Over deze kaart zijn nog geen details bekend.

De Consumer Electronic Show vindt plaats van dinsdag 9 januari 2024 tot en met vrijdag 12 januari 2024 in de Amerikaanse stad Las Vegas.