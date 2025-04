Afbeeldingen tonen Zotac GeForce RTX 4070 Super-videokaarten

VideoCardz heeft afbeeldingen van verschillende Zotac GeForce RTX 4070 Super-videokaarten gepubliceerd. De fabrikant zou met kaarten in twee verschillende series komen. De GeForce RTX 4070 Super-kaarten worden volgens geruchten volgende week aangekondigd.

Zotac introduceert volgens informatie van VideoCardz RTX 4070 Super-kaarten in de Trinity- en Twin Edge-series. Het eerstgenoemde model krijgt drie ventilators, net als de Trinity-versie van de gewone RTX 4070. De videokaart krijgt ook een 12Vhpwr-connector, net als zijn voorganger. Het ontwerp van deze videokaart lijkt verder ook ongewijzigd.

De Twin Edge-videokaart krijgt op zijn beurt wederom twee fans en komt beschikbaar in varianten met en zonder fabrieksoverklok. De Twin Edge-variant stapt ditmaal ook over op de 12Vhpwr-connector; de Twin Edge-versie van de huidige RTX 4070 non-Super had nog een 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening. Het is volgens VideoCardz de verwachting dat vrijwel alle aangepaste GeForce RTX 4070 Super-videokaarten gebruikmaken van deze 16-pinsaansluiting.

Naar verwachting kondigt Nvidia de GeForce RTX 4070 Super op maandag 8 januari aan, samen met een RTX 4070 Ti Super en RTX 4080 Super. Nvidia houdt op die datum een presentatie tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Het bedrijf publiceerde eerder deze week een teaser op sociale media waarop een nieuwe videokaart wordt getoond.

De RTX 4070 Super krijgt volgens eerdere geruchten 7168 CUDA-cores, een toename van ruim twintig procent ten opzichte van de gewone RTX 4070. De Super-variant zou wederom 12GB GDDR6X-geheugen krijgen op een 192bit-geheugenbus. De tgp moet daarnaast met 20W opgehoogd worden naar 220W. Bronnen meldden eerder aan VideoCardz dat de GeForce RTX 4070 Super-videokaarten op woensdag 17 januari op de markt komen. De RTX 4070 Ti Super en RTX 4080 Super volgen volgens die website later in januari.

De Zotac GeForce RTX 4070 Super Trinity (links) en RTX 4070 Super Twin Edge. Bron: VideoCardz