Het was een van de slechtst bewaarde geheimen in aanloop naar de CES; Nvidia zou komen met Super-versies van diverse modellen uit zijn RTX 40-line-up. Het bedrijf heeft ervoor gekozen om de kaarten weliswaar gelijktijdig aan te kondigen op de beurs in Las Vegas, maar ze met tussenpozen van een week daadwerkelijk te introduceren. Daarbij heeft de RTX 4070 Super de eer de aftrap te geven voor deze golf van Super-kaarten; de kaart moet vanaf 17 januari te koop zijn. Een dag eerder mochten we de prestaties van de Founders Edition publiceren. Zo spreidt Nvidia zijn persmomentjes nog wat verder uit.

Het aantal varianten in de RTX 40-serie komt met de nieuwe Super-kaarten op negen stuks, of tien als je een versie van de 4090 meerekent die alleen voor de Chinese markt werd uitgebracht. Om het nog een klein beetje overzichtelijk te houden, heeft Nvidia besloten de gewone RTX 4080-variant te schrappen. Is de voorraad op, dan is de 4080 Super de enige kaart in dat segment. Ook de gewone 4070 Ti, zonder Super dus, wordt uitgefaseerd ten faveure van de 4070 Ti Super. De gewone RTX 4070 blijft dus wel op de markt en de RTX 4070 Super moet zich tussen de 4070 en de 4070 Ti nestelen.

RTX 4060 RTX 4060 Ti RTX 4070 RTX 4070 Super RTX 4070 Ti Intro Juni 2023 Mei 2023 April 2023 Januari 2024 Januari 2023 Prijs dollar 299 dollar 399 dollar 599 dollar 599 dollar 799 dollar Prijs euro 329 euro 449 euro 669 euro 669 euro 910 euro CUDA-cores 3072 4352 5888 7168 7680 Tensor-cores 96 136 184 224 240 RT-cores 24 34 46 56 60 ROP's 32 48 64 80 80 Texture-units 96 136 184 224 240 Chip AD107-400 AD106-351-A1 AD104-250-A1 AD104-350-A1 AD104-400-A1 Vram 8GB 8GB 12GB 12GB 12GB Geheugen-bandbreedte 272GB/s 288GB/s 504,2GB/s 504,2GB/s 504,2GB/s Geheugenbus 128bit 128bit 192bit 192bit 192bit Type vram GDDR6 GDDR6 GDDR6X GDDR6X GDDR6X Tdp 115W 160W 200W 220W 285W

De 4070, 4070 Super en 4070 Ti zijn alle drie op een AD104-chip gebaseerd, maar dan met meer of minder CUDA-cores ingeschakeld. De 4070 Ti Super is net als de 4080-kaarten op de AD103-chip gebaseerd en zou je bijna een 4080 Light moeten noemen. Die 4070 Ti Super en de 4080 Super moeten we nog even links laten liggen. Zodra de betreffende embargo's verlopen, zullen we alle nieuwe Super-kaarten naast elkaar zetten en naast hun concurrenten natuurlijk. In deze review concentreren we ons op de 4070 Super. De Supers zijn dus in principe dezelfde kaarten als de overige Ada Lovelace-kaarten in de RTX 40-serie, maar dan met een andere hoeveelheid cores ingeschakeld. Alles over die Ada Lovelace-architectuur lees je in de launch-review van de RTX 4090.

Die RTX 4070 Super heeft een adviesprijs van 599 dollar gekregen, maar in Europa moeten we 669 euro betalen. Als dat bekend voorkomt, komt dat doordat de gewone RTX 4070 in april vorig jaar dezelfde adviesprijs kreeg. Die kaart zou met de komst van de Super afgeprijsd worden, aldus Nvidia. Je krijgt met de 4070 Super een AD104-kaart in handen, maar dan met fors meer elementen ingeschakeld dan bij de gewone 4070. Het aantal streaming multiprocessors is in de AD104-350 verhoogd van 46 naar 56 stuks. Daarmee beschikt de 4070 Super over 7168 CUDA-cores. Dat zijn er 1280 of bijna 22 procent meer dan in de AD104-250 van de RTX 4070. De geheugenbus en -snelheid zijn net als de hoeveelheid geheugen gelijk gebleven, dus ook de bandbreedte is onveranderd 504GB/s over een 192bit-bus. De kloksnelheid van de gpu is niet wezenlijk veranderd. De baseclock is met 1980MHz iets hoger geworden, maar de gameclock blijft op 2475MHz gelijk.

Op papier krijg je met de RTX 4070 Super dus een veel snellere kaart dan met de gewone RTX 4070, terwijl de prijs gelijk blijft. Hoeveel kaarten daadwerkelijk voor die adviesprijs van 669 euro te koop zullen zijn, is nog even afwachten en of je die moet willen kopen ook. Het zou zomaar kunnen dat fabrikanten op vrijwel alles beknibbelen om de OC-modellen in de kaart te spelen. Voorlopig kunnen (en mogen) we die vergelijking van aic-kaarten nog niet maken, dus we richten ons voor nu op de Founders Edition. We zetten de RTX 4070 Super af tegen Nvidia's eigen kaarten en de concurrerende modellen van AMD.