De GeForce RTX 4090 is Nvidia’s nieuwste vlaggenschip en markeert het begin van een nieuwe generatie videokaarten. Deze high-end videokaart moet volgens de fabrikant een flinke stap in maximale prestaties bieden, veel efficiënter werken en dankzij slimme nieuwe technieken hogere framerates op hogere resoluties mogelijk maken. De basis voor dit nieuwe topmodel is de AD102-chip, de grootste gpu van de Ada Lovelace-architectuur. Dit is de opvolger van Ampere, dat de fundering vormde voor de RTX 30-serie.

Nvidia GeForce RTX 4090: net zo groots in prestaties als in formaat?

Vanaf het moment dat de GeForce RTX 4090 in ons testlab arriveerde, zijn we druk in de weer geweest om deze langverwachte videokaart te testen. Tegenover een reeks modellen van voorgaande generaties bekijken we in deze review hoe Nvidia's nieuwste grafische monster het ervan afbrengt, en uiteraard lees je in dit artikel ook alles over de nieuwe features, architectuur en specificaties.