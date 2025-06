Gigabyte 'absoluut niet te spreken' over gedrag webshops na RTX 4090-release

Gigabyte heeft met een statement op sociale media gereageerd op wat het zelf de 'prijsexplosie' na de introductie van de GeForce RTX 4090 noemt. De Benelux-afvaardiging van de videokaartenfabrikant zegt 'absoluut niet te spreken' te zijn over de prijsstijgingen.

Uit gegevens van de Tweakers Pricewatch blijkt dat de goedkoopste RTX 4090-videokaarten vorige week op de introductiedag voor net onder de 2000 euro te koop zijn geweest. Dat klopt redelijk met de officiële adviesprijs van 1959 euro. Inmiddels kost het goedkoopste model minstens 2349 euro.

Volgens Gigabyte heeft het er alles aan gedaan om de RTX 4090 'voor een nette prijs én (met) voldoende voorraad' op de markt te brengen. Na vragen van Tweakers licht de fabrikant toe dat het honderden kaarten beschikbaar had voor de verkoopstart. Specifiek de WindForce-variant was bedoeld om daadwerkelijk voor de adviesprijs te koop te zijn, waarbij voor webwinkels al een 'gezonde marge' mogelijk was. De prijsstijgingen die nu te zien zijn, verhogen dus uitsluitend de winst in de laatste schakel van de keten.

Het statement dat Gigabyte naar buiten brengt, lijkt vooral gericht te zijn tegen de webshop Megekko. Voor de meeste RTX 4090-kaarten is dit inmiddels de enige winkel die nog voorraad heeft, maar dan wel tegen prijzen die honderden euro's hoger liggen dan bij de introductie. Voor het duurste Gigabyte-model, een RTX 4090 Gaming OC, vraagt Megekko op moment van schrijven 2450 euro. Voor de ASUS RTX 4090 ROG Strix OC vraagt de Brabantse winkel op het moment van schrijven zelfs 3000 euro. Uit Pricewatch-data blijkt dat andere officiële releasepartners van Nvidia, zoals Alternate en Azerty, significant lagere prijzen hanteerden tot het moment dat ze uitverkocht raakten.

Gigabyte schrijft dat het 'de samenwerking met distributeurs en resellers een flink tandje omhoog' wil brengen, zowel voor de RTX 4090 als voor toekomstige videokaarten, om ervoor te zorgen dat dergelijke prijsstijgingen in de toekomst niet meer voor zullen komen. Mogelijk wordt daarmee bedoeld dat winkels die te hoge prijzen hanteerden, in de toekomst minder voorraad toegewezen krijgen.

Megekko-directeur Adri Broos heeft op het statement van Gigabyte een schriftelijke reactie gegeven aan Tweakers. "Net zoals Gigabyte willen wij het beste voor de hardcore-computer-enthousiastelingen en gamers", zo schrijft Broos, "Niet alleen bij releases, maar het hele jaar." "Bij de release van de RTX 4090 zagen we binnen 90 seconden meer dan 500 videokaarten in winkelmandjes gezet worden, terwijl wij er nog geen 200 beschikbaar hadden." De Megekko-directeur zegt dat de situatie 'onze branche geen goed doet'. Op het feit dat de kaarten specifiek bij Megekko duur zijn, gaat hij in zijn reactie niet in.