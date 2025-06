AMD gebruikt geen omstreden 12Vhpwr-connector voor RDNA 3-gpu's

AMD is niet van plan om de omstreden 12Vhpwr-connector te gebruiken voor de stroomvoorziening van aankomende Radeon RX 6000- en daaropvolgende RDNA 3-gpu's. De PCIe 5.0-aansluiting wordt momenteel in de RTX 4090 gebruikt en zou in enkele gevallen smelten.

De betreffende aankomende videokaarten binnen de Radeon RX 6000- en de vermoedelijke Radeon RX 7000-serie krijgen een andere manier van stroomtoevoer, bevestigt Radeon-topman Scott Herkelman op Twitter. Hij reageert op de berichtgeving van voormalig HardOCP-eigenaar en Intel-medewerker Kyle Bennett, die deze informatie al eerder wist te melden op basis van anonieme bronnen.

De GeForce RTX 4090 gebruikt een enkele 12Vhpwr-connector

voor zijn stroomtoevoer

Voor nieuwe premium videokaarten is in veel gevallen een aanzienlijk hoger vermogen nodig dan momenteel gebruikelijk is. De ATX 3.0-specificaties van Intel voldoen aan deze hogere eisen en de 12Vhpwr-connector is op die specs gebaseerd. De betreffende stroomtoevoer kan tot 600W via een enkele kabel leveren aan de gpu. AMD gebruikt een andere manier van stroomlevering, waarschijnlijk simpelweg de huidige standaard, namelijk meerdere 8-pin-aansluitingen met maximaal 150 watt per kabel. Dat heeft Herkelman overigens vooralsnog niet officieel bevestigd.

Zover bekend is de beslissing van AMD Radeon om geen nieuwe 12Vhpwr-aansluiting te gebruiken niet gebaseerd op recente berichten over het smelten van deze connector. Op het moment van schrijven zijn er slechts enkele gevallen bekend waarbij de meegeleverde 16-pin-adapter voor de RTX 4090 smolt, zo schreef Tom's Hardware. Het gaat om niet-geverifieerde incidenten; het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de betrokkenen de kabels goed aangesloten hebben en of er ondersteunde hardware is gebruikt. Nvidia doet onderzoek naar de voorvallen.