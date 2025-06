Foto's tonen mogelijk AMD Radeon RX 7000-prototype met twee 8-pinsaansluitingen

Er zijn foto's van een mogelijke AMD Radeon RX 7000-videokaart online verschenen. Het lijkt een prototype te zijn, die beschikt over twee 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorziening en drie fans. AMD kondigt de Radeon RX 7000-serie op 3 november officieel aan.

De foto's werden gepubliceerd door Twitter-gebruiker 9550pro, die vaker vroegtijdig informatie over gpu's publiceert. De afbeeldingen zouden afkomstig zijn uit een besloten QQ-chat. De videokaart op de foto's lijkt een Radeon RX 7000-engineeringsample te betreffen; de afgebeelde videokaart heeft een rood pcb met verschillende contactpunten aan de achterkant. Het is niet bekend om welke Radeon RX 7000-videokaart het gaat, hoewel VideoCardz speculeert dat het een model uit de hoogst gepositioneerde RX 7900-serie betreft.

Mogelijk beschikt het prototype wel al over de koeler die AMD zal gebruiken voor zijn RX 7000-referentiekaarten; het ontwerp komt overeen met teasers die het bedrijf eind augustus toonde. Zo heeft de videokaart drie rode streepjes op de heatsink, wat ook te zien was op teaserafbeeldingen van de chipmaker. De videokaart beschikt daarnaast over een koeler die langer en hoger lijkt te zijn dan die van de Radeon RX 6900 XT. Die koeler heeft drie fans, die ook groter lijken dan de fans in de RX 6900 XT-referentiekaart.

Voor de stroomvoorziening heeft de videokaart twee 8-pinsaansluitingen, net als de huidige RX 6900 XT. Die twee aansluitingen zijn gezamenlijk goed voor een vermogen van maximaal 300W, naast de 75W die door de PCIe-slot geleverd kan worden. Het is niet bekend hoeveel stroom de RX 7000-videokaarten van AMD zullen gebruiken. Eerder verscheen een vermeend diagram van een Radeon RX 7900 XT-pcb, die beschikte over drie 8-pinsaansluitingen.

AMD's eerste RDNA3-videokaarten worden dit jaar nog verwacht. Het bedrijf houdt op 3 november een keynote waarin het de videokaarten officieel aankondigt. Volgens VideoCardz kondigt het bedrijf zeker twee modellen aan, beide in de Radeon RX 7900-serie. De Radeon RX 7900 XT en RX 7900 XTX zouden allebei beschikken over een Navi 31-gpu met chipletontwerp. Er is nog geen releasedatum van de RX 7000-serie bekend, hoewel AMD-leaker Greymon55 stelt dat de eerste kaarten begin december uitkomen.

Afbeeldingen: 9550pro, via Twitter