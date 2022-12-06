Afbeeldingen tonen aangepaste Radeon RX 7900 XT- en XTX-videokaarten van ASRock

Er zijn officiële renders van aangepaste Radeon RX 7900 XT- en XTX-videokaarten van ASRock verschenen. De fabrikant komt met Taichi- en Phantom Gaming-varianten in de Radeon RX 7900-serie. De kaarten moeten op 13 december verschijnen.

ASRock werkt hiermee aan zeker vier verschillende Radeon RX 7900-videokaarten, blijkt uit officiële renders die VideoCardz publiceerde. De ASRock Phantom Gaming- en Taichi-videokaarten krijgen allebei een koeler met drie fans. Daarbij heeft de Taichi een tripleslotontwerp, terwijl de Phantom Gaming twee slots in beslag neemt. Beide modellen hebben geen USB-C-aansluiting, iets wat de referentiekaarten van AMD wel hebben. In plaats daarvan zijn er drie DisplayPort-aansluitingen en een HDMI-poort aanwezig.

Op de afbeeldingen is onder meer te zien dat de Phantom Gaming-videokaarten van ASRock een nieuw ontwerp krijgen. De voorgaande Radeon RX 6900 XT-versie had een zwart en zilverkleurig ontwerp, maar de nieuwe Radeon RX 7900 XT en XTX Phantom Gaming hebben een volledig zwarte koeler. Het is daarnaast de eerste keer dat ASRock een Taichi-videokaart uitbrengt in AMD's hoogst gepositioneerde Radeon RX x900-serie. Volgens VideoCardz krijgt deze Taichi-videokaart drie 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorzieningen.

AMD's Radeon RX 7900 XT en XTX komen op dinsdag 13 december uit. Volgens VideoCardz komen deze aangepaste ASRock-kaarten dan ook beschikbaar. Het zijn de eerste videokaarten die zijn gebaseerd op de nieuwe RDNA 3-architectuur die AMD in november aankondigde. De Radeon RX 7900 XT-referentiekaart gaat 899 dollar kosten; de RX 7900 XTX krijgt een meerprijs van 100 dollar. Het is niet bekend wat de aangepaste modellen van fabrikanten als ASRock gaan kosten.

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-12-2022 11:27 23

06-12-2022 • 11:27

23

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AMD Radeon RX 7900 XT

geen prijs bekend

5 van 5 sterren
AMD Radeon RX 7900 XTX

geen prijs bekend

4.5 van 5 sterren
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Reacties (23)

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batteries4ever 6 december 2022 14:49
Afgezien van het gestoorde verbruik en de prijzen van de high end grafische kaarten van vandaag... kunnen we met zijn allen stoppen idioot veel varianten op de markt te knallen en in plaats daarvan een betere prijs-prestatie neer te zetten? 4 varianten van een absolute high end kaart met een marktaandeel van niets... kom op nou!
MSalters @batteries4ever7 december 2022 16:47
Je mist het punt hier, totaal.

Dit zijn niet de 7000-serie kaarten waar prijs-prestatie telt. Dus waarom zou je optimalizeren op iets waar je doelgroep niet om vraagt, ten koste van iets waar je doelgroep wel om vraagt.

De doelgroep die om prijs-prestatie geeft zal waarscjinlijk naar een toekomstie 7700 gaan kijken, en dan zijn de volumes zo groot dat 4 varianten ook niet onredelijk zijn.
SuperLevi 6 december 2022 11:55
Dezelfde performance als de RTX4080 alleen goedkoper, minder stroomverbruik en ook nog eens kleiner/minder slots?
Laten we hopen dat deze goed verkrijgbaar gaan worden op de markt en dat de scalpers ons met rust gaan laten.
Astennu
@SuperLevi6 december 2022 13:06
Ik verwacht zelf Raster stuk sneller maar met Ray Tracing tussen de 3080 Ti en de 4080 in. Dus ligt er een beetje aan wat je belangrijk vind.
De 4080 is gewoon geen goede deal dan kan je beter doorsparen voor de 4090 maar 1600+ dollar voor een GPU wat hier betekend dat je momenteel meer dan 2K moet aftikken gaat mij echt veel te ver als je consoles voor 600 euro hebt.

Het is natuurlijk nog wel de vraag wat deze AIB versies gaan kosten. de 7900XTX Reference kaart verwacht ik ergens tussen de 1150-1250 euro gezien de dollar/euro koersen van de laatste tijd.

Op deze manier wordt PC gaming toch wel steeds minder interessant. Vroeger was het nog wel leuk toen hardware goed te betalen was maar er zijn te veel premium segmenten bij gekomen waardoor het beste van het beste nu 4-5x duurder is vergeleken met de tijd van de 9700 Pro. Dat vind ik als hardware liefhebber wel jammer. Al begrijp ik de rede er achter ook wel. Er zijn duidelijk genoeg mensen die wel dat soort bedragen uit willen geven voor het beste. Dus dan ben je als bedrijf dief van je eigen portemonnee als je dat niet doet. Die zijn er immers op uit om winst te maken en te groeien.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 28 juli 2024 16:17]

Xanaroth @Astennu6 december 2022 13:25
Behalve de resolutie dan. Vroegah waren video kaarten upgrades ook nodig, CPU was ook een relevant upgrade. Tegenwoordig is elke kaart heel, heel ruim genoeg voor 1080p gaming. CPU idem.

Zelfs 1440p heb je echt heel veel keuzeo zonder dat je de bankrekening echt moet plunderen. Pas als je upgrade naar een 4k monitor zijn de top-end kaarten relevant - en als je kijkt wat een beetje >100hz 4k monitor kost, en dat je dan ineens niet genoeg hebt aan een 5600x/12400f maar ook meer CPU nodig hebt en voeding moet upgraden?

Dan wordt je budgetaire perspectief vanzelf anders over die paar euro die er ook nog voor de GPU bovenop komt.
Astennu
@Xanaroth6 december 2022 13:32
Maar dat was eerst niet anders. Dan had je ook monitoren met lagere resoluties en sommige die hogere aan konden. Zelfde geld voor het aantal Hz. Je had toen al CRT's die prima 90Hz of hoger konden. Dus dat is eigenlijk niet nieuw. Een hogere resolutie betekend vaak dat je meer GPU limited bent de CPU is dan minder belangrijk. Vooral bij 240FPS gaming is de CPU heel belangrijk of bij RTS games. Shooters hebben daar minder last (even heel algemeen er zijn altijd uitzonderingen).

Het prijs verschil tussen consoles en PC's was vroeger gewoon kleiner dat is veel groter geworden. Verschil in spec's ook wel iets meer niet zo veel.
chalrune @Xanaroth7 december 2022 06:36
Of als je een VR liefhebber bent. Zo'n kaart geeft je gaan ook een veel betere ervaring zonder stotteren en wel hoge grafische instellingen.
Michael Smit 6 december 2022 11:43
Ziet er goed uit nu benieuwd naar aankomende testen op hitte geluid en verbruik.

[Reactie gewijzigd door Michael Smit op 28 juli 2024 16:17]

Beat The Best @Michael Smit6 december 2022 11:54
Ik heb ergens voorbij zien komen dat de eerste benches gelekt zijn.
https://wccftech.com/amd-...lkan-benchmarks-leak-out/

Redelijk gelijk aan de 4080, Vulkan 10-20% sneller.

[Reactie gewijzigd door Beat The Best op 28 juli 2024 16:17]

Michael Smit @Beat The Best6 december 2022 12:52
O dat geloof ik allemaal wel hoor. Voor mij is Nvidia geen optie met die prijzen. Naar mijn mening ben je niet helemaal lekker als je 1600+ voor een videokaart uitgeeft als je een pc voor normaal gebruik hebt.

Gaat mij vooral om temperatuur en geluids verschillen tussen de fabrikanten. Looks is dan een sterke 2e plaats natuurlijk.

Ben sowieso ook benieuwd naar Sapphire aangezien dat mijn voorkeur heeft.
Kabuto_Raiger 6 december 2022 11:48
Ben zelf erg benieuwd naar de vergelijking met de vorige generatie.
Zou zelf nu nog niet overstappen maar ik ben en blijf nieuwsgierig :P
(is een 6800 en 6800xt user)
WiLLoW_TieN @Kabuto_Raiger6 december 2022 14:34
Hier ook een 6800XT user...Sinds 26-11....Speel op 1440p....en kan nog jaren vooruit nu ;)
d3x 6 december 2022 11:43
Eerste info was dat IAB enkele weken later beschikbaar gingen zijn...
Clinternet 6 december 2022 12:01
nu is de vraag wat gaat het in the end kosten

[Reactie gewijzigd door Clinternet op 28 juli 2024 16:17]

SinergyX 6 december 2022 12:05
$999, dat is dus goeie $200 goedkoper dan een 4080 ($1199), al blijft de vraag hoe dat einde van de rit vertaald naar harde euro's. De 4080 zit iets over de 1400 euro, zou deze dus rond de 1200-1250 zetten.
DLSS 6 december 2022 16:24
Ik lees dat er waarschijnlijk extreem weinig 7000 serie kaarten beschikbaar gaan zijn. Ik hoop dat deze informatie niet klopt.

Het zou fijn zijn als AMD eindelijk eens een keer echt het vuur aan de schenen van Nvidia legt.
CrimInalA 6 december 2022 16:30
Altijd maar langer en groter precies .
Ik kijk eerder uit naar een kleinere kaart met 2 fans .
wortelsky @CrimInalA6 december 2022 20:59
En zuiniger en voila de 7600 xt is af
SuperDre @CrimInalA6 december 2022 23:33
Juist, zelfs de 6800+ serie zijn te lang (geloof zelfs de 6700 serie) om in een Intel NUC extreme Dragon Canyon te stoppen. Die kaarten van AMD zijn vaak gewoon veels te lang.
Freddy1988B 6 december 2022 14:23
vaarwel Nvidia, je bent goed geweest voor mij. Nvidiaaaaaaaaaahhhh RTX! it's off Misshien binnen een paar zal ik ernaar terug kijken niet compleet fanboy ook niet. men portefulle kan gewoon niet meer volgen. Niets persoonlijk.

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