Afbeeldingen tonen aangepaste Radeon RX 7900 XT- en XTX-videokaarten van ASRock

Er zijn officiële renders van aangepaste Radeon RX 7900 XT- en XTX-videokaarten van ASRock verschenen. De fabrikant komt met Taichi- en Phantom Gaming-varianten in de Radeon RX 7900-serie. De kaarten moeten op 13 december verschijnen.

ASRock werkt hiermee aan zeker vier verschillende Radeon RX 7900-videokaarten, blijkt uit officiële renders die VideoCardz publiceerde. De ASRock Phantom Gaming- en Taichi-videokaarten krijgen allebei een koeler met drie fans. Daarbij heeft de Taichi een tripleslotontwerp, terwijl de Phantom Gaming twee slots in beslag neemt. Beide modellen hebben geen USB-C-aansluiting, iets wat de referentiekaarten van AMD wel hebben. In plaats daarvan zijn er drie DisplayPort-aansluitingen en een HDMI-poort aanwezig.

Op de afbeeldingen is onder meer te zien dat de Phantom Gaming-videokaarten van ASRock een nieuw ontwerp krijgen. De voorgaande Radeon RX 6900 XT-versie had een zwart en zilverkleurig ontwerp, maar de nieuwe Radeon RX 7900 XT en XTX Phantom Gaming hebben een volledig zwarte koeler. Het is daarnaast de eerste keer dat ASRock een Taichi-videokaart uitbrengt in AMD's hoogst gepositioneerde Radeon RX x900-serie. Volgens VideoCardz krijgt deze Taichi-videokaart drie 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorzieningen.

AMD's Radeon RX 7900 XT en XTX komen op dinsdag 13 december uit. Volgens VideoCardz komen deze aangepaste ASRock-kaarten dan ook beschikbaar. Het zijn de eerste videokaarten die zijn gebaseerd op de nieuwe RDNA 3-architectuur die AMD in november aankondigde. De Radeon RX 7900 XT-referentiekaart gaat 899 dollar kosten; de RX 7900 XTX krijgt een meerprijs van 100 dollar. Het is niet bekend wat de aangepaste modellen van fabrikanten als ASRock gaan kosten.