Afbeeldingen tonen Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro met grotere koeler

Gigabyte komt mogelijk met een Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro. Dat meldt techwebsite VideoCardz. De videokaart beschikt over een aanzienlijk grotere koeler dan het huidige Gaming OC-model en krijgt een extra 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening.

VideoCardz publiceert verschillende afbeeldingen van de nieuwe Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro. De techwebsite schrijft dat de Gigabyte-kaart beschikt over een koeler die 'minstens 33cm' lang is, waar het huidige RX 6800 XT Gaming OC-model 28,6cm lang is. Op de afbeeldingen is ook te zien dat het nieuwe model aanzienlijk hoger is.

De koeler op de komende Gaming OC Pro lijkt identiek aan de koeler die Gigabyte gebruikt op zijn flagship Radeon RX 6950 XT-videokaart, merkt VideoCardz daarnaast op. De gpu zou hiermee ook beschikken over twee HDMI 2.1-aansluitingen en twee DisplayPort 1.4a-connectors. Standaard heeft de Radeon RX 6800 XT één HDMI-poort en drie DP-aansluitingen.

De komende videokaart krijgt daarnaast drie 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorziening in plaats van twee. De overige specificaties, zoals de tdp, zijn nog niet bekend. Wel is de verwachting dat de Gaming OC Pro een hogere kloksnelheid haalt dan de huidige Gaming OC-modellen. Het is niet bekend wanneer de videokaart precies uitkomt of wat hij gaat kosten.

Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro via VideoCardzGigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro via VideoCardzGigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro via VideoCardzGigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro via VideoCardz

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 13-03-2023 14:50 13

13-03-2023 • 14:50

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Gigabyte Radeon RX 6800 Gaming OC

geen prijs bekend

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Reacties (13)

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lwbnjio 13 maart 2023 14:56
Wat een raar moment om nog met een nieuwe RDNA 2 kaart op de markt te komen. Ik ben benieuwd waarom een bedrijf als Gigabyte nog resources steekt in een generatie die op z'n retour is.
tw_gotcha @lwbnjio13 maart 2023 14:59
ik denk dat ze nog 6800xt kaarten hebben liggen en 6950xt koelers! beetje light engineering en je hebt weer een combo?
Astennu
@lwbnjio13 maart 2023 15:43
In de tekst staat dat de koeler identiek lijkt aan die van de 6950XT. zou best kunnen dat GA besloten heeft nog maar een PCB en koeler te maken voor Navi 21 kaarten dus RX6800, 6800XT, 6900XT en 6950XT. Gebruiken allemaal dezelfde GPU. Dus je zou hetzelfde PCB en dus koeler kunnen gebruiken. Mogelijk kan dat goedkoper zijn dan twee verschillende koelers blijven afnemen. En mogelijk maken ze hiermee de oude voorraad N21 SKU's op tot de opvolger er is.

[Reactie gewijzigd door Astennu op 28 juli 2024 00:45]

CAPSLOCK2000 @lwbnjio13 maart 2023 15:45
6800XT kaarten kosten meer dan 600 euro en de kaarten van Gigabyte zijn nog wel duurder dan dat.
Voor die prijs is er vast nog genoeg te verdienen met dit soort kaartjes. Het is meer dan de meeste mensen uberhaupt uit geven aan een graca. Als je de lange termijn meerekent (mensen die niet het nieuwste van het nieuwste hoeven) denk ik dat die chip nog een lang leven heeft.

Het kan natuurlijk ook dat ze Gigabyte nog een magazijn vol heeft die chips hebben waar ze toch vanaf moeten zien te komen.
youridv1 13 maart 2023 15:23
Ik snap de reacties van anderen opzich over de tijdlijn, maar als advocaat van de duivel:

Ja, de 7800 lijn komt binnenkort, maar die zal in prijs waarschijnlijk niet in de 6800XT segment komen. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat de 6000 serie iets verder in prijs zal dalen net na launch van de 7800 kaarten. Daardoor zal de 6800 lijn nog wel een tijdje een valide optie blijven voor mensen die daadwerkelijk een videokaart willen kunnen kopen voor onder de 600 euro.
Ik zie op de front page vooral gezeik over de 900+ prijzen van de nieuwe kaarten, maar je zult toch wat moeten totdat de 7700 en 7600 er zijn en ik vermoed dat die nog wel even op zich laten wachten.

Een RTX 3000 GPU kopen in het 6800XT segment, zoals de 3070Ti of eigenlijk 3080 is momenteel gewoon een dikke nee qua value for money wat mij betreft. Een 6800XT voor misschien 600 euro is ook triest, maar veel aantrekkelijker dan 900 euro voor een 4070Ti/7900XT of een nieuwe 3080 voor 800+. Ik vermoed niet dat de 7800XT in pure fps per euro veel aantrekkelijker gaat zijn de eerste maanden na launch, gezien AMD kaarten nooit leverbaar zijn in het begin

Wat mij betreft is het dus prima dat gigabyte hier overtollige 6800XT chips en overtollige 6900/6950 hardware aan elkaar aan het lijmen is. Ik denk zelfs dat ze er mij wel een kunnen slijten voor de juiste prijs. Voor niet heel veel meer dan 500 euro (dus na een price cut vanwege 7800) zie ik het opzich wel zitten denk ik. Ik heb al 6800's gezien die ooit op 550 zaten en XT's die kort op of onder 600 zaten, dus zo heel onrealistisch is dat niet.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 28 juli 2024 00:45]

Cid Highwind @youridv113 maart 2023 15:37
Zoals je terecht aangeeft, het valt of staat met de positionering van de 7800 serie. De grootste vooruitgang is geboekt met raytracing prestaties, het is echter maar de vraag of dat überhaupt een factor van relevantie is voor de langzamere segmenten.

Als je dat dus als irrelevant wegzet, heeft de nieuwe generatie bijster weinig te bieden. De 6800 serie heeft 16 GB aan geheugen en is ook daarmee goed bediend de komende tijd.

Juist omdat Gigabyte nu dus poogt op onorthodoxe wijze van z'n chips en PCB's af te komen heb ik meer en meer het vermoeden dat de kaarten uit de nieuwe generatie niet werkelijk voor upschudding zullen zorgen en dus vooral voor ongewilde interne concurrentie zouden zorgen.

De vraag is wat Gigabyte voor dit model gaat vragen. Goede koeling is wat waard, evenals de extra HDMI aansluiting, maar die extra voedingsaansluitingen maken het tot een wat onhandige propositie.
youridv1 @Cid Highwind13 maart 2023 16:00
De grootste vooruitgang is geboekt met raytracing prestaties, het is echter maar de vraag of dat überhaupt een factor van relevantie is voor de langzamere segmenten.
Mijn persoonlijke inschatting is dat raytracing geen probleem gaat zijn. Het prijsverschil met nvidia en 7000 is momenteel al groot genoeg. Je bespaart 300 euro tov en nieuwe 7900XT met de huidige prijzen. Het weegt vast wel mee, maar kaarten met fatsoenlijke raytracing én somewhat redelijke fps/euro zijn unobtainium momenteel.
maar die extra voedingsaansluitingen maken het tot een wat onhandige propositie.
Mweh. Een uitvoering: be quiet! Pure Power 11 600W voldoet aan alle eisen en is onder de 90 euro. Een 6800XT systeem blijft in de regel onder de 500 watt uit de muur in games.
Skyline GT-R 13 maart 2023 14:57
Het is dan ook gewoon de koeler en de PCB van de RX 6950 XT Gaming OC, maar dan met een Navi 21 XT op ipv een Navi21 KXTX. Gigabyte zal met een behoorlijke overstock zitten van die PCB en koelers? :)
Hackus 13 maart 2023 15:10
Lekker nutteloos als er al RX7800XT GPU's komen. Stock surplus. mag dan ook wel en gunstig prijskaartje aan hangen.
PommeFritz @Hackus13 maart 2023 15:54
Ik hoop inderdaad dat we niet tot (na) de zomer moeten wachten op de 7800xt kaarten...
DeTeraarist 13 maart 2023 17:41
Standaard heeft de Radeon RX 6800 XT één HDMI-poort en drie DP-aansluitingen.
Nu ben ik niet bekend met de gewone RX 6800 XT, maar de Gaming OC versie heeft 2 HDMI poorten en 2 DP aansluitingen. Zowel volgens de pricewatch als volgens de Gaming OC die ik zelf gebruik.
BlueBird022 14 maart 2023 01:42
Voor 549,- is het voor nu nog een goede deal. Anders heeft het weinig zin tegenover de nieuwe RX 7000 series die ook met AM4 werken.

[Reactie gewijzigd door BlueBird022 op 28 juli 2024 00:45]


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