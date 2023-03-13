Afbeeldingen tonen Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro met grotere koeler

Gigabyte komt mogelijk met een Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro. Dat meldt techwebsite VideoCardz. De videokaart beschikt over een aanzienlijk grotere koeler dan het huidige Gaming OC-model en krijgt een extra 8-pinsaansluiting voor de stroomvoorziening.

VideoCardz publiceert verschillende afbeeldingen van de nieuwe Gigabyte Radeon RX 6800 XT Gaming OC Pro. De techwebsite schrijft dat de Gigabyte-kaart beschikt over een koeler die 'minstens 33cm' lang is, waar het huidige RX 6800 XT Gaming OC-model 28,6cm lang is. Op de afbeeldingen is ook te zien dat het nieuwe model aanzienlijk hoger is.

De koeler op de komende Gaming OC Pro lijkt identiek aan de koeler die Gigabyte gebruikt op zijn flagship Radeon RX 6950 XT-videokaart, merkt VideoCardz daarnaast op. De gpu zou hiermee ook beschikken over twee HDMI 2.1-aansluitingen en twee DisplayPort 1.4a-connectors. Standaard heeft de Radeon RX 6800 XT één HDMI-poort en drie DP-aansluitingen.

De komende videokaart krijgt daarnaast drie 8-pinsaansluitingen voor de stroomvoorziening in plaats van twee. De overige specificaties, zoals de tdp, zijn nog niet bekend. Wel is de verwachting dat de Gaming OC Pro een hogere kloksnelheid haalt dan de huidige Gaming OC-modellen. Het is niet bekend wanneer de videokaart precies uitkomt of wat hij gaat kosten.