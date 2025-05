AMD reageert op temperatuurproblemen Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten

AMD heeft gereageerd op de temperatuurproblemen van sommige Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten. Het bedrijf geeft aan dat ze vermoedelijk worden veroorzaakt door een probleem in de koeler. Gebruikers worden opgeroepen contact op te nemen met de klantenservice.

AMD schrijft in een statement dat het onderzoek doet naar de oorzaak van de problemen met de Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten. "We werken aan het vaststellen van de oorzaak van de onverwachte throttling die sommigen ervaren bij het gebruik van de Radeon RX 7900 XTX-videokaarten van AMD", meldt het bedrijf. "Op basis van onze huidige waarnemingen vermoeden wij dat het probleem verband houdt met het koelsysteem dat in het AMD-referentieontwerp wordt gebruikt." AMD zegt dat het probleem zich voordoet bij een beperkt aantal verkochte videokaarten.

Eerder meldde Igor Wallossek van Igor's Lab al dat de problemen mogelijk worden veroorzaakt door een defecte vaporchamber, waarin te weinig vloeistof zit. AMD gaat daar niet concreet op in. Het bedrijf roept gebruikers opnieuw op om contact op te nemen met de klantenservice. Eerder deed het bedrijf dat ook al, maar ging het niet inhoudelijk in op het vermeende probleem met de gpu-koeler.

Volgens bronnen van Igor Wallossek zijn naar schatting vier tot zes batches Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten verscheept met een defecte vaporchamber, waardoor die te maken hebben met hoge gpu-hotspottemperaturen tot 110 graden Celsius. Het zou kunnen gaan om duizenden videokaarten, hoewel dat nog niet is bevestigd.

Alleen Radeon RX 7900 XTX-kaarten kunnen naar verluidt last hebben van de temperatuurproblemen. De RX 7900 XT-modellen zouden het defect niet vertonen. Het betreft ook alleen de Made by AMD-kaarten. Die videokaarten hebben het referentieontwerp van AMD zelf en worden direct door AMD en via boardpartners verkocht. Videokaarten met aangepaste koeler hebben geen last van dit probleem.

Er zijn al honderden referentiekaarten teruggestuurd naar AMD, vertellen bronnen uit de industrie aan Igor Wallossek. De problemen treffen niet alleen los verkochte videokaarten, maar ook Radeon RX 7900 XTX-referentiekaarten die geleverd zijn als onderdeel van een voorgebouwde desktop. AMD biedt klanten nu aan om de videokaarten in kwestie om te ruilen of terug te sturen voor een terugbetaling, meldt Wallossek.