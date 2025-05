System Shock-remake komt in maart uit

De remake van de game System Shock komt in maart uit. De game komt dan uit op de PlayStation 4 en 5, de Xbox Series X, Series S en One, en de pc. De game is al meerdere keren vertraagd, maar nu is de datum definitief, schrijft ontwikkelaar Nightdive.

Ontwikkelaar Nightdive schrijft op de Kickstarter-pagina dat er een definitievere datum bekend is voor wanneer de System Shock-remake uitkomt. System Shock is een shooter waarbij spelers wakker worden op een ruimteschip en zich een weg naar buiten moeten schieten én hacken. De game komt oorspronkelijk uit 1994, maar de ontwikkelaars begonnen in 2016 een campagne op Kickstarter om een moderne remaster te maken. Die werd jaren vertraagd, maar lijkt er nu definitief te komen. De makers zeggen dat de game in maart 2023 uitkomt, al noemen ze nog geen harde datum. De releaseperiode staat inmiddels ook op de Steam-pagina van de game.

Het is niet de eerste keer dat de ontwikkelaar een voorzichtige releasedatum noemt. Nightdive erkent dat, maar stelt dat de situatie dit keer anders is. "De scope en de schaal van het project zijn drastisch veranderd sinds uitgever Prime Matter bij het project is gekomen." Daardoor zouden de ontwikkelaars zich voornamelijk hebben gericht op kwaliteitsverbeteringen en bugfixes, die Nightdive 'de laatste grote stappen' noemt.

De ontwikkelaar noemt in de blogpost ook verschillende verbeteringen die aan de game worden doorgevoerd, zoals grafische aanpassingen en een nieuw type vijand in het spel. Vorig jaar toonde Nightdive al een gameplaytrailer van zeven minuten.