SpaceX lanceert twee satellieten die door Nederland en Noorwegen zijn gemaakt

SpaceX heeft tijdens een ridesharemissie twee minisatellieten gelanceerd die deels door Nederland zijn gebouwd. Het gaat om de satellieten Birkeland en Huygens, die bedoeld zijn om onderzoek te doen naar locatiecapaciteit voor radarstations.

Birkeland en Huygens zijn niet alleen door Nederlandse instellingen gebouwd, maar ook door Noorse. Dat gebeurde via het project MilSpace2, waar de ministeries van Defensie van beide landen bij betrokken waren. Vanuit Nederland waren ook het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum en TNO bij de ontwikkeling betrokken. Vanuit Noorwegen werkten de bedrijven FFI en NanoAvionics mee.

Nederland en Noorwegen bouwden twee kleine satellieten, genaamd Birkeland en Huygens. Die zijn vernoemd naar Christiaan Huygens en de Noorse natuurkundige Kristian Olaf Birkeland. De satellieten zijn maar klein; het gaat om cubesats die ongeveer 30x20x10cm groot zijn. De satellieten worden gebruikt voor technologisch onderzoek naar nauwkeurigere geolocatiecapaciteit voor zendmasten op de grond, schrijft ontwikkelaar TNO.

De lancering is voor Nederland een opvolging van de eerste officiële Nederlandse overheidssatelliet, de Brik-II. Die werd in 2021 gelanceerd door Virgin Orbit. Het was de eerste satelliet die door de Koninklijke Luchtmacht de ruimte in werd gebracht. Brik-II had grotendeels experimentele doelen. Ook de Birkeland- en Huygens-satellieten zijn bedoeld voor experimenten. Defensie wil bijvoorbeeld oefenen met het bijsturen van satellieten die in een baan om de aarde vliegen. De Brik-II kan dat niet.

De satellieten gingen op dinsdagmiddag de ruimte in aan boord van een Falcon 9-raket van SpaceX. De Transporter 6-missie was een ridesharemissie. Daarbij gaan er tientallen verschillende kleine satellieten tegelijk omhoog. De Falcon 9 steeg om 15.56 uur Nederlandse tijd op vanaf het Kennedy Space Center in Florida en bracht daarbij 114 satellieten uit 23 landen de ruimte in. Het is de eerste lancering van het jaar. SpaceX heeft maar liefst 100 lanceringen op het lanceermanifest staan voor 2023. Vorig jaar haalde het bedrijf al een recordaantal van 61 lanceringen.