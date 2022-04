SpaceX lanceert minisatelliet DelfiPQ van TU Delft

SpaceX heeft tijdens een ridesharelancering een minisatelliet van de TU Delft de ruimte in geschoten. De DelfiPQ is bewust erg klein gebouwd, en wordt door de makers gebruikt om te onderzoeken hoe minisatellieten functioneren.

De satelliet ging omhoog aan boord van de Transporter-3-missie. Bij die ridesharemissie van SpaceX stuurde een Falcon 9 105 satellieten de ruimte in. Het ging om de inmiddels derde ridesharemissie die SpaceX aanbiedt. Aan boord van de Falcon-raket was de DelfiPQ. Dat is de derde satelliet die de Technische Universiteit Delft de ruimte in heeft gebracht.

DelfiPQ is volgens de makers een van de kleinste satellieten ter wereld. De kunstmaan is 5x5x18cm groot. Dat is bewust zo gedaan; de makers willen ermee testen of ook minisatellieten goed kunnen functioneren in een lage aardbaan. "Alle systemen aan boord die ervoor zorgen dat de satelliet kan functioneren in de ruimte, denk aan antennes, hoogtemeters, en energievoorziening, zijn kleiner dan bij een normale satelliet", zegt onderzoeker Sevket Uludag. "We hebben daarom ook alles zelf moeten maken: van printplaatjes tot micropropulsiesysteem, van reflectors tot communicatiesysteem."

Een tweede doel van de missie is om te kijken of een kleine satelliet vanaf de aarde te onderscheiden is van een stukje ruimtepuin. Onlangs zijn er diverse voorvallen geweest waarbij astronauten in het ISS moesten schuilen voor mogelijk ruimtepuin. Ook astronauten in het Chinese ruimtestation Tiangong moesten uitwijken, al was dat voor een Starlink-satelliet.

De TU Delft specialiseert zich in minisatellieten, die soms ook cubesats worden genoemd. De universiteit bouwde en lanceerde al twee keer eerder een satelliet. In 2008 werd de Delfi C3 gelanceerd, en in 2013 volgde de Delfi-n3Xt.