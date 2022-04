China: ruimtestation week twee keer uit om bijna-botsing met Starlink-satelliet

De Chinese overheid heeft een formele melding gemaakt bij de VN van twee bijna-botsingen met satellieten van SpaceX. Het Chinese ruimtestation zou twee keer hebben moeten uitwijken om een botsing met een Starlink-satelliet te voorkomen, in juli 2020 en oktober 2021.

De Chinese overheid roept de Secretaris Generaal van de VN op landen te herinneren aan de verplichtingen die zij hebben onder het Ruimteverdrag en om details te delen over twee bijna-botsingen tussen satellieten van SpaceX en het Chinese ruimtestation Tiangong. In de melding, die gedateerd is van 3 december, legt de Chinese overheid uit dat het twee keer tot een 'close encounter' is gekomen tussen Starlink-satellieten en een module van het ruimtestation.

De eerste keer was op 1 juli 2020, nadat Starlink-1095 in een baan om de aarde op 382 kilometer hoogte beland was. De kernmodule Tianhe vliegt in een baan om de aarde op een hoogte van 390 kilometer. Om een botsing met Starlink-1095 te voorkomen, moest de module uitwijken, zegt de Chinese overheid in de melding.

De tweede keer vond plaats op 21 oktober 2021, toen Starlink-2305 van baan veranderde, zonder dat duidelijk was wat de bewegingsstrategie van de satelliet was. Uit voorzorg greep de Chinese ruimtevaartorganisatie in en week uit. Op Orbiting Now is te zien dat de Starlink-satelliet toen op weg was naar de uiteindelijke baan om de aarde op 550 kilometer hoogte, en schommelde tussen de 386 en 396 kilometer hoogte. Tianhe vloog op die dag tussen 383 en 391 kilometer hoogte.

De Chinese overheid schrijft dat VN-leden eraan herinnerd moeten worden dat zij 'internationale verantwoordelijkheid' dragen voor de activiteiten in de ruimte van zowel nationale ruimtevaartorganisaties als private partijen uit hun land, en beide zich aan het ruimteverdrag te houden hebben.

Het is niet de eerste keer dat het tot een bijna-botsing komt tussen een Starlink-satelliet en een ander object in een baan om de aarde. In 2019 moest een Europese satelliet uit voorzorg uitwijken om een botsing te voorkomen, omdat er een verhoogde kans was dat deze een Starlink-satelliet zou raken. En in maart kwam het bijna tot een botsing tussen satellieten van OneWeb en Starlink. Twee satellieten van de bedrijven vlogen op zo'n 57 meter afstand langs elkaar, meldde The Verge. Op dit moment zijn er zo'n 1800 Starlink-satellieten in een baan om de aarde.