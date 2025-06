Brokstukken Chinese 'Lange Mars' 5B-raket zijn in Grote Oceaan terechtgekomen

China liet zijn 'Lange Mars' 5B-raket ongecontroleerd neerstorten, waarbij werd gevreesd dat brokstukken in bewoond gebied terecht zouden komen. Inmiddels melden ruimtevaartautoriteiten dat enkele brokstukken in de Grote Oceaan terecht zijn gekomen en het grootste deel is verbrand.

Eerder deze week werd met deze raket de derde en laatste module van het Tiangong-ruimtestation gelanceerd. De Lange Mars 5B-raket zou ongecontroleerd neerstorten, wat de vijfde keer in minder dan drie jaar tijd zou zijn voor een grote Chinese raket, aldus The Washington Post. Omdat verwacht werd dat de 'Lange Mars' 5B-raket vanwege zijn enorme omvang niet volledig zou verbranden bij zijn terugkeer, werd er verwacht dat tien tot veertig procent van het geheel in de vorm van brokstukken zou neerstorten. Hoewel een groot gedeelte van het gebied waar de brokstukken mogelijk konden neerstorten uit oceanen bestaat, kon een deel ook op het land terechtkomen.

Inmiddels is door Chinese en Amerikaanse ruimtevaartautoriteiten bekendgemaakt dat enkele brokstukken in de Grote Oceaan zijn gevallen, grofweg enkele honderden kilometers ten zuiden van Mexico. Verder zou het grootste deel van de raket zijn verbrand. In het Spaanse Catalonië werd vanochtend het luchtruim tijdelijk gesloten, omdat de brokstukken daar overkwamen.

Ted Muelhaupt, een adviseur van de non-profitorganisatie Aerospace Corporation, zegt tegen The Washington Post dat de kans dat een persoon door de brokstukken geraakt wordt over het algemeen nihil is. De kans zou 'kleiner zijn dan de kans op het winnen van de loterij'. Normaliter laten ruimtevaartorganisaties hun boosters dan ook in de zee storten of laten ze hem weer landen. In het geval van de Chinese raket kon het ruimtepuin mogelijk terechtkomen in landelijke gebieden waar 88 procent van de wereldbevolking leeft. Muelhaupt stelt dat de kans op slachtoffers in dit geval hoger was, namelijk tussen 1 op 1000 en 1 op 230. De internationaal erkende norm stelt juist dat een terugkerend ruimteobject een kans van niet meer dan 1 op 10.000 mag hebben om slachtoffers te maken.

In mei van 2020 stortte puin van een Lange Mars 5B-raket nog neer in Ivoorkust en in juli vielen er brokstukken neer in Indonesië, Maleisië en de Filipijnen. China kon toen op veel internationale kritiek rekenen.