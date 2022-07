China lanceert tweede module van ruimtestation Tiangong

De tweede module van het ruimtestation Tiangong is succesvol gelanceerd. Wentian is een van de drie modules die samen de Tiangong moeten vormen. Het T-vormige ruimtestation moet later dit jaar in gebruik worden genomen.

De Lange Mars 5B-raket met het nieuwe onderdeel werd zondagnacht de ruimte in geschoten vanaf het eiland Hainan in de Zuid-Chinese Zee, meldt Reuters. Samen met de eerste module Tianhe en een derde module die in oktober volgt, moet Wentian het T-vormige ruimtestation Tiangong vormen. Als het ruimtestation af is, bedraagt de totale grootte ongeveer twintig procent van die van het ISS.

Wentian beschikt over een cabine met luchtsluis die bedoeld is als uitgang voor ruimtewandelingen als het station voltooid is. Het is daarnaast voornamelijk een laboratorium waar Chinese taikonauten onderzoek kunnen doen. Ook is Wentian een tijdelijke woonruimte tijdens bemanningswisselingen. Het is ontworpen voor de accommodatie van maximaal drie ruimtevaarders.