Gratis wifi-initiatief Publicroam is beschikbaar op 700 Nederlandse locaties

Het Nederlandse publieke wifi-initiatief is op 700 plekken in Nederland bereikbaar. De oprichters van het initiatief willen dat volgend jaar uitbreiden naar ruim duizend locaties in Nederland, zeggen ze tegen de SIDN.

Publicroam is beschikbaar in 200 vestigingen van dertig Nederlandse bibliotheken, zegt medeoprichter Paul Francissen tegen de SIDN. Dat ondersteunt het Publicroam-project financieel en organisatorisch. Bibliotheken zijn de grootste klant van het project via een samenwerking met de Koninklijke Bibliotheek, die zorgde dat Publicroam in zoveel vestigingen werd opgezet. Daarnaast kunnen gebruikers van 500 andere publieke locaties in Nederland gebruikmaken van de gratis wifi. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenten, zorginstellingen en musea.

In de toekomst wil Publicroam uitbreiden naar duizenden locaties in Nederland. Dat moet in 2023 gebeuren, zegt Francissen. Daarna wil het initiatief zich gaan richten op het buitenland. Francissen noemt specifiek België, Duitsland en Zweden.