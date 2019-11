Amsterdam krijgt 200 wifihotspots van Publicroam

De gemeente Amsterdam gaat gebruikmaken van Publicroam. Op tweehonderd plaatsen in de hoofdstad komt een openbaar wifinetwerk waarmee inwoners en bezoekers online kunnen. Bedrijven in de stad kunnen zich aansluiten bij het netwerk.

Publicroam is een framework waarbij alle aangesloten deelnemers dezelfde onderliggende technologie gebruiken. Een gebruiker maakt op die manier automatisch verbinding met het netwerk als hij in de buurt is. Gebruikers moeten een account maken dat gekoppeld is aan hun telefoonnummer. De database wordt door Publicroam beheerd. Publicroam is wat architectuur betreft vergelijkbaar met andere openbare standaardnetwerken zoals Eduroam voor studenten of Govroam voor ambtenaren. De wethouder van de stad kondigde de komst van het netwerk aan. Publicroam is sinds maandag te gebruiken.

Aanvankelijk zijn er vijftig hotspots aangesloten op het netwerk. Dat zijn vooral publieke locaties, zoals buurthuizen, maar ook het Stedelijk Museum biedt het aan. Vanaf volgend jaar komen er volgens de gemeente 150 extra locaties bij. Onder andere de Openbare Bibliotheek en verschillende sportparken sluiten zich bij het netwerk aan. Bedrijven kunnen dat ook zelf doen. Publicroam is ook al beschikbaar in andere steden in Nederland, zoals Den Haag, Delft en Alkmaar.