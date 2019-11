Veertien bedrijven hebben concept voor commerciële maanlander aangemeld bij NASA

Al veertien bedrijven hebben zich bij NASA gemeld om mee te dingen naar een contract om mensen en vracht naar de maan te brengen. Sinds gisteren doen ook grote bedrijven als SpaceX en Blue Origin mee met de aanbesteding.

Dat maakte NASA maandagnacht bekend tijdens een teleconferentie over het Commercial Lunar Payload Services-programma. Dat is een programma waarbij de ruimteorganisatie bedrijven inschakelt om landers en andere apparatuur te bouwen voor toekomstige missies naar de maan. Amerika wil in 2024 terug naar de maan, en wil vóór die tijd alvast vrachten daarheen sturen ter voorbereiding. NASA schakelt daarvoor dus commerciële bedrijven in. Het doet hetzelfde voor andere programma's, zoals het Commercial Resupply Program en het Commercial Crew Program waarbij SpaceX, Boeing en andere bedrijven vrachten en in de toekomst astronauten naar het internationale ruimtestation sturen.

In totaal stelt NASA 2,6 miljard dollar beschikbaar aan de bedrijven om landers te bouwen. Sinds maandag zijn er in totaal veertien bedrijven die een voorstel hebben gedaan om zulke landers te bouwen. Dat waren er eerst negen, maar sinds deze week hebben ook SpaceX en Blue Origin een voorstel ingediend, naast Ceres Robotics, Sierra Nevada Corp., en Tyvak Nano-Satellite Systems. Zij mogen nu meebieden op het contract. In mei koos NASA al drie bedrijven uit die zo'n lander definitief mogen bouwen.

Sierra Nevada en Tyvak willen beide een kleine lander met vracht maken. Blue Origin toonde eerder dit jaar al een eigen concept voor een maanlander, en SpaceX wil zijn Starship gebruiken om vracht en astronauten op de maan te zetten. Ceres Robotics heeft naast een lander ook een rover voorgesteld.