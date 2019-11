Starship-raket van SpaceX ontploft tijdens druktest

De eerste Starship-raket van SpaceX is ontploft tijdens een druktest. De raket werd volgeladen met stikstof in de eerste test waarbij werd gekeken hoe de raket met die druk om kon gaan. Halverwege het tanken explodeerde het ruimtevaartuig.

Het is nog niet bekend wat de oorzaak van de explosie is. SpaceX doet daar nog onderzoek naar. Op beelden is te zien hoe ergens in de bovenste laag van de raket plotseling een witte rookpluim ontstaat, waarna een schot van dat gedeelte van de raket blaast. Het stuk van de raket dat opgeblazen is is de brandstoftank, het grootste deel van de Starship-raket. Die zat op het moment van testen echter nog niet helemaal in elkaar. SpaceX toonde de raket eind september voor het eerst. Sindsdien staat het ruimtevaartuig bij SpaceX' hoofdkwartier in Boca Chica in Texas.

De raket die ontplofte is het eerste prototype van de Starship-vloot van SpaceX. Die raket wordt de opvolger van de Falcon 9 en Falcon Heavy, de huidige raketten van het bedrijf. Het was de verwachting dat de nu ontplofte raket binnenkort een eerste suborbitale vlucht zou gaan maken. Dat zou de eerste serieuze vlucht van de Starship worden. In een verklaring na de ontploffing zegt SpaceX echter dat dat helhelemaal niet de bedoeling was en dat een ander prototype de eerste vlucht zou gaan maken. Volgens het bedrijf betekent de ontploffing niet dat die vlucht wordt uitgesteld. "Er waren geen gewonden, en dit is geen serieuze tegenslag." Het bedrijf zegt in een verklaring ook dat het doel van de test was om de druksystemen tot het maximum te testen. "Dit resultaat is dus niet helemaal onverwacht."