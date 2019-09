SpaceX assembleert en toont eerste Starship prototype

SpaceX heeft de beide helften van het Starship in elkaar gezet bij zijn fabriek in Texas. Het nieuwe generatie ruimtevaartuig moet onder meer gebruikt worden om naar Mars te reizen en is volledig herbruikbaar. Later op zaterdag komt SpaceX met een update over het programma.

Het Starship staat op een locatie van SpaceX in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas, en werd door een grote kraan in elkaar gezet door twee helften op elkaar te plaatsen. Daarmee is er voor het eerst een volledig exemplaar van het Starship te zien. Het geheel, met de codenaam Mk1, is 50 meter hoog, aldus SpaceX-topman Elon Musk. Eerder testte SpaceX al een kleinere versie, onder de naam Starhopper.

Het tonen van het prototype komt kort voordat SpaceX nieuwe informatie gaat vrijgeven over het Starship. Op zaterdagavond Nederlandse tijd geeft het bedrijf namelijk een persconferentie met meer details, waarschijnlijk over testvluchten en wanneer het ruimtevaartuig gereed voor gebruik moet zijn. De bedoeling is dat de eerste testvlucht volgende maand plaatsvindt.

Als reactie liet NASA-directeur Jim Bridenstine weten uit te kijken naar de aankondiging van SpaceX, maar hij gaf daarbij ook aan dat het Commercial Crew-programma jaren achterloopt. Het Commercial Crew-programma is opgezet door NASA in samenwerking met Boeing en SpaceX, en de bedoeling is om nieuwe mogelijkheden te creëren om mensen de ruimte in te sturen. Het is onduidelijk of de opmerking van Bridenstine als kritiek richting SpaceX opgevat moet worden, of dat het algemene beschouwing is over het Commercial Crew-project.