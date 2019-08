SpaceX lanceert zware Israëlische satelliet en slaagt in opvangen neuskegeldeel

SpaceX heeft met een Falcon 9-raket de relatief zware, Israëlische communicatiesatelliet Amos-17 succesvol in een baan om de aarde gebracht. Een helft van de neuskegel van de raket is succesvol opgevangen door een schip.

SpaceX maakte op Twitter bekend dat de Amos-17-satelliet succesvol is ontkoppeld van de raket en in een baan om de aarde is gebracht. Deze door Boeing voor het Israëlische Spacecom gemaakte satelliet is uitgerust met transponders voor de K a -, K u - en C-band en moet in deze frequentiebanden communicatiediensten verzorgen in onder meer Europa en Afrika. Naar verluidt was deze satellietlancering kosteloos, nadat in augustus 2016 een lancering door SpaceX van de Amos-6 satelliet volledig de mist in ging. Tijdens een static fire-test ontplofte de Falcon 9-raket met de satelliet. Sindsdien worden dergelijke testontstekingen niet meer uitgevoerd inclusief de te vervoeren lading.

Bij de lancering van een Falcon 9-raket wordt doorgaans getracht om de onderste rakettrap op te vangen voor eventueel hergebruik. Bij de huidige lancering, waarbij overigens een twee keer eerder gebruikte rakettrap is ingezet, is dat echter niet geprobeerd. De rakettrap stortte in de Atlantische Oceaan en dat is bewust zo gepland. Door het relatief forse gewicht van de Amos-17-satelliet van zo'n 6.500kg had de Falcon 9-raket zoveel mogelijk brandstof nodig om de satelliet in de gewenste baan om de aarde te krijgen, waardoor er onvoldoende brandstof over was om een succesvolle landingspoging te ondernemen.

SpaceX slaagde er echter wel in om een helft van de neuskegel of fairing van de raket op de vangen. Topman Elon Musk plaatste een korte video op Twitter waarin is te zien dat een neuskegelhelft succesvol wordt opgevangen in het grote, horizontale vangnet van het schip genaamd GO Ms. Tree. De andere helft kwam in de oceaan terecht; een tweede schip probeert dat deel te bergen. In het verleden is het veelal niet gelukt om de aan een parachute naar beneden komende neuskegeldelen op te vangen, maar dat tij lijkt langzaamaan te keren. De huidige succesvolle opvangpoging is de tweede keer in korte tijd dat dit is gelukt; eind juni lukte dit voor het eerst, toen een neuskegelhelft afkomstig van een gelanceerde Falcon Heavy werd opgevangen in het net van GO Ms. Tree.