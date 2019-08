Fairphone presenteert op 27 augustus nieuwe smartphone

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone komt met een nieuw model. De nieuwe smartphone wordt op 27 augustus gepresenteerd in Berlijn, dat blijkt uit een uitnodiging die aan de pers is gestuurd. Er is inmiddels een render verschenen van de nieuwe telefoon.

Render van @evleaks van Fairphone 3

Fairphone geeft in de uitnodiging nog geen details over de nieuwe smartphone. Het bedrijf gaat op een eigen evenement het toestel tonen en meer informatie geven. Waarschijnlijk gaat het toestel Fairphone 3 heten. Die naam is al te zien bij keuringsinstantie Bluetooth SIG.

Telecomjournalist Evan Blass, die twittert onder de naam @evleaks, heeft woensdagochtend ook een render gepubliceerd. Die toont een telefoon met een enkele camera en vingerafdrukscanner aan de achterkant. Aan de voorkant is een scherm te vinden met aan de boven- en onderkant een behoorlijke rand. Boven het scherm is een speaker en frontcamera te zien, terwijl onder het scherm een logo staat. De knoppen zitten aan de linkerzijkant.

Blass heeft verder geen informatie over het toestel geplaatst, waardoor onbekend is hoe groot hij is en wat de karakteristieken zijn van de telefoon. Tweaker sharkzor vond bovendien een Geekbench-entry van de telefoon. De prestaties wijzen op een midrange-soc als de Qualcomm Snapdragon 636.

In de afgelopen jaren heeft het Nederlandse Fairphone twee smartphones uitgebracht. Het zijn deels modulaire toestellen die gemakkelijk te repareren zijn en waarbij verschillende onderdelen te vervangen zijn. Bij het merk staat duurzaamheid, eerlijke productie en loon voor arbeiders centraal. Het streven van Fairphone is dat gebruikers vijf jaar met het toestel kunnen doen.

Afgelopen april kondigde Fairphone aan te stoppen met de verkoop van de Fairphone 2. Dat toestel kwam in 2015 uit en er zijn zo'n honderdduizend exemplaren van verkocht. Het eerste model verscheen in 2013.