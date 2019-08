Psyonix gaat lootboxes in Rocket League vervangen door andere microtransacties

Ontwikkelaar Psyonix gaat ergens later dit jaar lootboxes verwijderen uit Rocket League. Het gaat specifiek om alle betaalde Crates waarbij de speler voorafgaand aan de aankoop niet weet wat erin zit. Dat wordt vervangen door een systeem waarbij de inhoud vooraf wordt getoond.

Psyonix zegt dat het heeft besloten om de betaalde, willekeurige Crates te vervangen door een systeem waarbij van tevoren de items worden getoond die de speler na betaling ontvangt. Wanneer deze wijziging wordt doorgevoerd zal op een later moment worden bekendgemaakt, al spreekt het bedrijf over 'later dit jaar'. Rocket Pass Premium, dlc-auto's en items uit de Esports Shop blijven nog gewoon beschikbaar.

De ontwikkelaar stelt dat deze aanpassing vergelijkbaar is met de veranderingen die eerder in Fortnite: Save the World zijn doorgevoerd. Daarmee doelt Psyonix op een besluit van Epic Games uit januari, waarmee lootboxes uit deze pve-versie van Fortnite zijn gehaald en ook op voorhand al de inhoud wordt getoond. Psyonix is sinds mei onderdeel is van het bedrijf achter Fortnite.

Overigens was het sinds half april in Nederland en België al niet meer mogelijk om Crates met geld aan te schaffen. Psyonix voerde toen een update door waarmee het niet langer mogelijk was om Crates met Keys te openen. Die sleutels moeten met echt geld gekocht worden en zijn nodig om te Crates te openen. Waarschijnlijk besloot Psyonix hiertoe na een verzoek van de Belgische en/of de Nederlandse gokautoriteit. In Nederland en België wordt een vrij streng beleid gehanteerd ten aanzien van lootboxes. In België worden alle betaalde lootboxes beschouwd als gokken en in Nederland is dat alleen het geval als de inhoud ervan is te verhandelen.