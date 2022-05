EA stopt na ophef met adverteren FIFA Points in speelgoedtijdschrift

EA heeft een advertentie voor FIFA Points teruggetrokken na kritiek. De advertentie voor de microtransacties verscheen in een speelgoedtijdschrift dat is gericht op kinderen. EA geeft aan dat de advertentie 'niet had mogen verschijnen' en dat het al zijn mediaplaatsingen 'zal herzien'.

EA laat in een verklaring aan Eurogamer weten dat het bedrijf de advertentie in kwestie heeft teruggetrokken. "We nemen de verantwoordelijkheden die we hebben bij het op de markt brengen van EA-games en ervaringen in kanalen die door kinderen worden gezien, zeer serieus", aldus EA. "Ondanks dit, zijn we ons ervan bewust dat de reclame voor FIFA Points is verschenen in omgevingen die het niet zou moeten hebben."

Electronic Arts stelt dat het 'onmiddellijk alle toekomstige mediaplaatsingen zal herzien'. De advertentie in kwestie verscheen in een tijdschrift van Smyths, een grote speelgoedwinkelketen uit het Verenigd Koninkrijk. EA vertelt aan Eurogamer dat dergelijke advertenties voor microtransacties niet hadden mogen verschijnen in 'kanalen die door kinderen worden bekeken'. "We hebben ijverig gewerkt met Smyths om ervoor te zorgen dat deze advertentie niet wordt verspreid in de resterende exemplaren van hun 2020-catalogus", aldus EA.

De advertentie in kwestie verscheen op 26 september op Twitter en Reddit, waarna ophef ontstond op de platforms. Gebruikers noemen de advertentie bijvoorbeeld onethisch. De advertentie zou kinderen ertoe aanzetten om met echt geld FIFA Points aan te schaffen. Met deze punten kunnen gebruikers vervolgens FUT-packs kopen, die een willekeurige selectie aan voetbalspelers voor een in-game team bevatten. Dergelijke microtransacties liggen al langer onder vuur.