EA haalt nieuw geïntroduceerde reclame uit UFC 4 na kritiek spelers

Electronic Arts heeft kort na de introductie van bijna fullscreen-reclame in vechtgame UFC 4 deze advertenties er alweer uit gehaald. Dit na een stroom van klachten op sociale media. EA bood zijn excuses ervoor aan.

Een video die gepost werd op Reddit toont een advertentie voor een televisieserie die kortstondig vrijwel het gehele scherm inneemt. Dit is in aanvulling op de advertenties op de mat, die er ten tijde van de release al in zaten. De game is sinds 14 augustus op de markt voor de PS4 en Xbox One en kost 59,99 euro. Critici beschuldigen EA ervan dat ze gewacht hebben met de introductie van deze reclame tot na de publicatie van release-reviews.

De reclame is volgens een andere post ook toegevoegd aan UFC 3, maar het is onduidelijk of deze ook weer verwijderd is. Deze game kostte ten tijde van zijn introductie in 2018 evenveel geld.

EA zegt dat het de feedback over de reclame 'luid en duidelijk' heeft verstaan en dat het excuses aanbiedt voor 'mogelijke verstoringen van de gameplay'. Verder stelt het dat het 'deze wijziging vooraf naar spelers had moeten communiceren'. Dat schrijft Eurogamer.