Street Fighter V toont geen in-game reclame meer

De controversiŽle in-game reclame in Street Fighter V is weggehaald. Sinds deze week is de optionele reclame niet meer te zien in het spel. Het is niet duidelijk of de verandering blijvend is of dat de reclame wordt vervangen.

Volgens Polygon geldt dit voor alle reclame in de game; de advertenties zijn verdwenen op de twee standaardskins van de personages, bij de laadschermen en de stages. Bij de standaardskins zijn de Capcom Pro Tour-emblemen echter nog niet vervangen door de originele afbeeldingen. Zo mist Guile nog zijn iconische tatoeages van de Amerikaanse vlag en ontbreekt het karakter op Akuma's rug. Polygon merkt verder op dat spelers de alternatieve skins, nummers drie tot en met tien, tijdelijk niet kunnen kiezen. Capcom heeft nog geen verklaring gegeven over het verwijderen van de reclame.

Op 11 december introduceerde Capcom de in-game reclame. Dit werd slecht ontvangen door de spelers. Het uiterlijk en de plaatsing van de emblemen van Capcoms e-sportstoernooi was het voornaamste punt van kritiek. Hoewel de reclame optioneel was, beklaagden spelers zich dat zij extra in-game geld misliepen als ze de weergave van de advertenties hadden uitgeschakeld. Fight Money kan alleen gekocht worden met echt geld of in geringe hoeveelheden verdiend worden door het spel te spelen. Als de reclame was uitgeschakeld ontvingen spelers geen extra Fight Money.

Een paar dagen na de introductie van de reclame, reageerde de uitvoerend producent van Street Fighter V op de kritiek. In zijn reactie meldde hij dat Capcom de kritiek had gehoord, deze in behandeling ging nemen en ging onderzoeken hoe het de reclame kan verbeteren. Dat zou kunnen betekenen dat de advertenties in de toekomst in een andere vorm weer terugkomen.