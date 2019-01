Vechtspel Power Rangers: Battle for the Grid komt in april uit

Hasbro, Lionsgate en nWay Inc. hebben Power Rangers: Battle for the Grid aangekondigd. Het vechtspel komt in april uit voor de Nintendo Switch, PlayStation 4 en Xbox One. Er komt ook een Steam-versie uit, maar deze heeft nog geen concrete verschijningsdatum.

Power Rangers: Battle for the Grid is ontwikkeld door nWay, die ook Power Rangers: Legacy Wars voor Android en iOS heeft gemaakt. Volgens de officiële website van het spel zijn diverse helden en schurken uit de franchise speelbaar. Er is crossplay mogelijk tussen alle versies van het spel en mocht de speler van platform wisselen, dan gaan de geboekte vooruitgang en verkregen personages niet verloren.

De online-modus biedt verschillende missies en toernooien, maar de invulling van beide features is nog niet bekend. Daarnaast is het nog niet duidelijk of PR: BftG een singleplayermodus krijgt. Het spel kost 19,99 dollar, maar er is nog geen prijs voor de Europese markt bekend. De komst van het spel in april valt samen met de release van Mortal Kombat 11, dat op 23 april uitkomt voor dezelfde consoles en Windows.