Twitter-bug maakte afgeschermde tweets van sommige Android-gebruikers zichtbaar

Een bug bij Twitter heeft ervoor gezorgd dat afgeschermde tweets van sommige Android-gebruikers jarenlang publiekelijk zichtbaar waren. Het privacylek, dat al dateerde van 2014, is volgens Twitter op 14 januari gedicht.

Door de fout bij de berichtendienst kon het gebeuren dat de instelling ‘Je Tweets afschermen’ ongevraagd werd uitgeschakeld, wanneer de gebruiker bepaalde wijzigingen in zijn account aanbracht. Het privacyprobleem kon bijvoorbeeld optreden wanneer het aan Twitter gekoppelde e-mailadres werd aangepast. Volgens Twitter was alleen de Android-app gevoelig voor de bug: gebruikers die via iOS of een webbrowser tweeten, zouden niet zijn getroffen. Om hoeveel gedupeerden het precies gaat is niet bekend.

Wie ‘Je Tweets afschermen’ had ingeschakeld en tussen 3 november 2014 en 14 januari 2019 aanpassingen heeft doorgevoerd in de Android-app, wordt aangeraden om de privacy-instellingen onmiddellijk te controleren. Twitter heeft intussen excuses aangeboden voor de bug en doet er naar eigen zeggen alles aan om een herhaling van de problemen te voorkomen.