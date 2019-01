China pakt kritiek op overheid op Twitter aan

De Chinese overheid lijkt begonnen te zijn met een campagne tegen kritische Twitter-gebruikers. Chinezen die kritische berichten op Twitter zetten worden gearresteerd, en gevraagd om de bewuste berichten te verwijderen. Officieel is Twitter niet toegankelijk in China.

Volgens berichtgeving van The New York Times worden Chinezen die onwelgevallige berichten op Twitter plaatsen in sommige gevallen gearresteerd door de politie, waarbij een iemand zelfs vijftien dagen is vastgehouden. In veel gevallen eisen de autoriteiten dat tweets met kritiek op de Chinese overheid wordt verwijderd. Ook meldt de Amerikaanse krant dat bij weigeren er hackers ingezet worden die de berichten van de Twitter-pagina verwijderen. Vooral activisten zouden het doelwit zijn van de Chinese overheid.

China heeft al geruime tijd een streng beleid op het gebied van online activiteiten, waarbij uitspraken op sociale media streng worden gereguleerd; kritiek wordt zoveel mogelijk gecensureerd. Twitter is via het Chinese internet niet toegankelijk, maar sommige Chinezen maken bijvoorbeeld via een vpn gebruik van het sociale netwerk.

In veel gevallen kan de Chinese overheid achterhalen wie er schuilgaan achter online accounts, onder meer omdat anderhalf jaar geleden anoniem reageren op sociale media werd verboden. Daarnaast moeten in veel gevallen Chinezen zich op sociale media registreren met persoonlijke gegevens, zoals een telefoonnummer. Zo begon LinkedIn onlangs met het verifiëren van alle Chinese gebruikers via hun telefoonnummer.